EK vuelve al terreno: moto oficial de la LVBP por tercer año consecutivo

Suscríbete a nuestros canales

La pasión por el béisbol venezolano y la potencia de sus motores se unen una vez más. EK, Empire Keeway, la ensambladora de motocicletas más grande del país, ha sido confirmada por tercer año consecutivo como la Moto Oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), afianzando su compromiso con el deporte nacional.

Alirio Plaza, Gerente Ejecutivo de Comercialización, destacó la importancia de esta alianza: “Hablar de Venezuela es hablar de pelota. Los fanáticos se mueven en EK, y en los próximos tres meses, la ruta será directamente al estadio para celebrar los 80 años de historia de la Liga. Queremos que el fanático llegue pronto y seguro, rodando en su EK, para ver desde el picheo inicial hasta el último out”.

Calidad Global y Variedad Nacional

EK produce motocicletas bajo los estrictos estándares de Keeway Motor Group, su casa matriz en China, uno de los principales fabricantes del mundo. Así como en las gradas coinciden aficionados unidos por una sola pasión, EK ofrece una amplia gama de soluciones de movilidad:

Portafolio Diverso: Más de 30 modelos disponibles, con 16 lanzados en los últimos 11 meses, cubriendo todas las necesidades y presupuestos.

Innovación: Modelos que van desde triciclos que soportan cargas de hasta una tonelada, hasta scooters automáticas y bicicletas eléctricas.

Eficiencia: Calidad comprobada y consumo eficiente de combustible.

La Ruta de la Pasión

Bajo el eslogan “La Moto que Mueve a Venezuela”, EK estará presente en toda la temporada 2024-2025, cubriendo los momentos más emocionantes del calendario:

Inauguración: Desde el 15 de octubre en el partido inaugural entre Cardenales de Lara y Tigres de Aragua en Barquisimeto.

Temporada Regular: Hasta el fin de la fase regular el 27 de diciembre.

Postemporada: Incluyendo el Play In (28 y 29 de diciembre), el Round Robin (a partir del 2 de enero) y la Gran Final (que comenzará el 23 de enero).

Compromiso con el Deporte y el Desarrollo Nacional

Al patrocinar la LVBP, la Superliga Profesional de Baloncesto y la Liga FUTVE, EK confirma su posición como la marca que impulsa el deporte en Venezuela.

La ensambladora también reafirma su apuesta por el desarrollo del país, generando puestos de trabajo desde su planta en la ciudad de Charallave. Además, respalda a sus clientes con una sólida oferta postventa:

Garantía: 2 años o 20 mil kilómetros (varía según el modelo).

Soporte: Repuestos, cauchos y lubricantes originales disponibles en los más de 200 concesionarios y tiendas de repuestos autorizadas.

Para más información sobre modelos y ubicación de concesionarios, visite la sección "Dónde Comprar" en empirekeeway.com y siga sus redes sociales en Instagram y TikTok como @empirekeeway.

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube