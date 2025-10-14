ZOAH Natural Skin Care celebra 10 años en el mercado

Suscríbete a nuestros canales

Con una sólida presencia en el mercado nacional que la posiciona en el tercer lugar entre las marcas de cuidado de la piel, la empresa venezolana ZOAH Natural Skin Care celebra su décimo aniversario. Este hito se festeja con el empuje y la resiliencia que la caracterizan: anunciando el próximo lanzamiento de tres nuevas líneas de cuidado facial y corporal, que se suman a las dos líneas completas introducidas en el primer semestre del año.

La historia de ZOAH es un ejemplo de emprendimiento venezolano. La marca nació hace diez años, no como una empresa planificada, sino como un proyecto de mercadeo de tercer semestre para dos estudiantes de Comercio Internacional de la Universidad Alejandro de Humboldt, núcleo Valencia.

De la tarea universitaria a los grandes retailers

Valeria Lisi, una de sus fundadoras y actual directora general y de mercadeo de la empresa, de tan solo 29 años, compartió la trayectoria de la marca en un reciente encuentro con periodistas.

"Todo comenzó con un profesor organizando grupos aleatorios para un simple trabajo en la materia de mercadeo. Ese 'tú y tú' me unió en un proyecto al que después sería mi esposo. Éramos un par de chamos de 18 años buscando una idea para una clase y luego desarrollándola más allá de la tarea académica", relató Lisi.

Al buscar una propuesta diferente a los productos alimenticios que predominaban en el salón, a Lisi se le ocurrió rescatar una antigua receta de su abuela paterna, una italiana emigrada a Venezuela. Esta receta, desarrollada durante los rigores de la Guerra Mundial para hidratar la piel con ingredientes disponibles, se convirtió en la base del primer producto de la marca: el “Suero Rejuvenecedor”, hoy transformado en el exitoso sérum facial antiedad.

Vida para la piel y propuesta de valor única

El nombre ZOAH, de origen griego, significa "vida", reflejando la misión de la marca. Todos sus productos incorporan un componente activo exclusivo y patentado: HYDRA B, un complejo compuesto por seis vitaminas B (B1, B2, B3, B5, B6 y B7), diseñado para fortalecer la barrera cutánea y aumentar la renovación celular.

La marca destaca por su compromiso con la calidad y la ética: sus productos son 100% naturales, veganos, libres de parabenos y son completamente libres de crueldad animal (cruelty free).

Actualmente, los 52 productos de ZOAH se encuentran disponibles a nivel nacional en grandes retailers como Farmatodo, Locatel, Redvital, así como en supermercados, droguerías y farmacias independientes.

El plus de la propuesta: precios accesibles

"Los precios de nuestros productos son el plus de nuestra propuesta de valor", enfatizó Lisi, destacando que los costos varían entre el equivalente a un dólar y un máximo de 12 dólares, con un precio promedio entre los 4 y 6 dólares. Este valor diferencial ha sido clave, considerando la calidad y el cumplimiento de cada producto.

Lanzamientos del primer semestre y novedades para el final de 2025

Durante la primera mitad de este año, ZOAH introdujo dos líneas estratégicas:

Línea Antiacné: Presentada en el reciente Congreso de Dermatología, fue bien recibida por especialistas al ofrecer una solución efectiva y económicamente accesible para adolescentes y adultos. Línea Instant Care: Una propuesta de "consentimiento instantáneo" que incluye mascarillas y los novedosos pads de hidratación de labios, únicos en el mercado venezolano. Estos pads están siendo recomendados por especialistas en armonización facial como tratamiento post-fillers.

¡El 4to. trimestre inicia con todo!

La principal novedad presentada es el lanzamiento de la nueva línea Skin Therapy, con su producto estrella: una crema restauradora multifunción. Dirigida a atender cortaduras, raspones, quemaduras, cicatrices, queloides y eczema, esta crema calma la irritación, repara y protege la función de barrera de la piel. Su fórmula combina alfa bisabolol, centella asiática, aloe vera y siliconas que actúan como apósitos, ofreciendo una recuperación epidérmica rápida y un efecto aclarante en cicatrices pigmentadas.

Este producto ya está en proceso de codificación para su pronta disponibilidad en anaqueles, consolidando el portafolio de la marca que se agrupa en once líneas: Limpieza, Corporal, Suncare, Tratamientos, Cuidado, Íntima, Détox, Bright, Antiacné, Instant Care y Skin Therapy.

