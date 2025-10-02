Digitel revoluciona la activación de líneas: conoce la novedad desde su App

Suscríbete a nuestros canales

Digitel anuncia el lanzamiento de una nueva funcionalidad en su aplicación móvil (App Digitel).

Ahora los usuarios pueden comprar y activar líneas móviles eSIM de forma completamente digital y hacer uso de su línea de forma inmediata.

“Con esta nueva funcionalidad, cualquier cliente (actual o potencial) podrá comprar y activar una línea móvil eSIM directamente desde su teléfono, sin necesidad de acudir a un espacio físico, porque es como tener un Centro de Atención de bolsillo. El proceso es automatizado, seguro y cumple con la normativa vigente, diversificando la forma en que los usuarios acceden a los servicios de conectividad y, por ende, cerrando la brecha digital, todo gracias a nuestros avances en la incorporación de inteligencia artificial en nuestra plataforma”, destacó Luis Bernardo Pérez, presidente de Digitel, según cita una NDP.

Digitel revoluciona la activación de líneas

La adquisición digital de líneas móviles eSIM se realiza a través de la App de Digitel, mediante un proceso de verificación biométrica que incluye reconocimiento facial con prueba de vida y captura de huella dactilar utilizando la cámara del dispositivo.

Esta tecnología permite validar la identidad del usuario de forma remota, con altos estándares de seguridad y confiabilidad.

El sistema incorpora múltiples capas de protección, incluyendo autenticación multifactor, encriptación avanzada y auditorías automatizadas. Su arquitectura distribuida garantiza la integridad de los datos mediante mecanismos de redundancia.

Entre los beneficios claves de esta funcionalidad destacan:

Activación de líneas móviles eSIM desde donde te encuentres, sin necesidad de presencialidad.

Verificación biométrica con inteligencia artificial para prevenir suplantaciones.

Infraestructura tecnológica basada en estándares internacionales de seguridad.

Cumplimiento normativo local e internacional.

Disponibilidad inmediata para el uso de la línea para los clientes actuales y nuevos.

Acceso inmediato a conectividad para visitantes internacionales.

