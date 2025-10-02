Servicios médicos gratuitos este 3 de octubre: feria en East Hampton

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 3 de octubre, residentes de East Hampton, en el condado de Suffolk, Nueva York, se benefician con servicios médicos gratuitos.

La Fundación de Salud de East Hampton ofrecerá, desde las 11:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, una jornada.

Servicios médicos gratuitos este 3 de octubre

La actividad se realizará en el salón de reuniones de la iglesia St. Luke's, ubicada en 18 James Lane, reportó Tu Prensa Local.

Durante la feria se ofrecerán exámenes de glucosa, toma de presión arterial, citas para mamografías y papanicolao, y se diligenciarán aplicaciones para los exámenes de la detección del cáncer de colon.

También estarán presentes representantes de seguros de salud, una educadora de nutrición y se brindará información sobre los programas que tiene el municipio de East Hampton.

Los asistentes podrán recibir orientación sobre SNAP (estampillas de alimentos), sobre el acceso seguro a atención médica para personas mayores de 65 años que no califican para Medicare, así como información y citas de Sun River Health.

Además, la organización OLA dará a conocer sus diferentes programas y YES COMHPS ofrecerá recursos de salud mental.

La feria está patrocinada por la East Hampton Healthcare Foundation, con el apoyo de diversas organizaciones locales. Para obtener más información, los interesados ​​pueden comunicarse al 631-329-2425.

