Saime activa nuevo operativo sin cita este 4 de octubre: estos son los recaudos

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció una nueva jornada sin cita.

A través de sus redes sociales, el Saime indicó que el operativo se efectuará el próximo 4 de octubre.

Saime activa nuevo operativo sin cita este 4 de octubre

En tal sentido, el ente identificador informó que la actividad se llevará a cabo en todas las oficinas Saime del país para:

Renovación de cédula sin cita (mayores de 18 años)

Verificación de datos (cédulas entre 22 y 32 millones)

"Venezolanos y naturalizados, el Saime realizará este sábado 4 de agosto se realizará una jornada de Renovación de Cédula sin cita para mayores de 18 años y Verificación de Datos en todas las oficinas Saime en el Territorio Nacional. La Verificación de Datos es exclusivamente para el rango de los 22 millones a los 32 millones", se lee en la publicación de IG.

Requisitos para la verificación de datos:

Para el desarrollo de este proceso, los ciudadanos venezolanos deben llevar una copia simple de su acta de nacimiento; para los naturalizados, certificación de naturalización o gaceta oficial.

El objetivo de esta actividad es validar la información personal de los usuarios y usuarias.

Finalmente, exhortaron a la población a mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales del Saime o a través del número telefónico 0-800-72463-00.

De igual modo, se precisó que el horario de atención será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

