Saime activa nuevo operativo de verificación de datos: quiénes deben asistir

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería compartió los detalles.

Por Jheilyn Cermeño
Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 03:30 pm

Este martes 23 de septiembre de 2025, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció una nueva jornada de verificación de datos.

A través de sus redes sociales, el Saime indicó que el operativo arranca desde este sábado 27 de septiembre y el próximo 4 de octubre.

Saime activa nuevo operativo de verificación de datos

En tal sentido, el ente identificador informó que la actividad se llevará a cabo en todas las oficinas Saime del país para:

  • Renovación de cédula sin cita (mayores de 18 años)
  • Verificación de datos (cédulas entre 22 y 32 millones)

De igual modo, se precisó que el horario de atención será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Para el desarrollo de este proceso, los ciudadanos venezolanos deben llevar una copia simple de su acta de nacimiento; para los naturalizados, certificación de naturalización o gaceta oficial.

El objetivo de esta actividad es validar la información personal de los usuarios y usuarias.

Finalmente, exhortaron a la población a mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales del Saime o a través del número telefónico 0-800-72463-00.

Martes 23 de Septiembre - 2025
