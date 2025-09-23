Saime activa nuevo operativo de verificación de datos: quiénes deben asistir

Este martes 23 de septiembre de 2025, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció una nueva jornada de verificación de datos.
A través de sus redes sociales, el Saime indicó que el operativo arranca desde este sábado 27 de septiembre y el próximo 4 de octubre.
Saime activa nuevo operativo de verificación de datos
En tal sentido, el ente identificador informó que la actividad se llevará a cabo en todas las oficinas Saime del país para:
- Renovación de cédula sin cita (mayores de 18 años)
- Verificación de datos (cédulas entre 22 y 32 millones)
De igual modo, se precisó que el horario de atención será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Para el desarrollo de este proceso, los ciudadanos venezolanos deben llevar una copia simple de su acta de nacimiento; para los naturalizados, certificación de naturalización o gaceta oficial.
El objetivo de esta actividad es validar la información personal de los usuarios y usuarias.
Finalmente, exhortaron a la población a mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales del Saime o a través del número telefónico 0-800-72463-00.
