Saime: ¿Cuáles son los trámites disponibles a través de la atención telefónica?

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó este jueves cuáles son los trámites disponibles para realizar por medio de su servicio de atención telefónica.

A través de su cuenta en Instagram, el Saime aclaró varias dudas frecuentes sobre los servicios disponibles en la atención al cliente telefónica, entre otras.

¿Cuáles son los trámites disponibles a través de la atención telefónica?

De acuerdo con la información proporcionada por el Saime, los tipos de trámites que se pueden solventar por medio de su atención telefónica (0800-SAIME-00) son los siguientes:

Denuncias

Dudas sobre trámites

Tipos de pasaportes y visas que emite el Saime

Asimismo, señaló otras dudas respecto al pasaporte, aclarando que actualmente el Saime emite dos tipos de pasaporte, el ordinario y el pasaporte de servicio, además del pasaporte diplomático, el de emergencia y el pasaporte provisional.

Sobre los tipos de visados que se pueden solicitar ante el Saime, se encuentran los siguientes:

Visa turista

Visa simple de transeúnte: estos varian entre el de negocio, inversionista, empresario/industrial, familiar venezolano, rentista, empleado doméstico, estudiante, religioso, familiar, reingreso, laboral, estudio de permanencia, con Comisión Nacional de Refugiados

¿Cómo solicitar la cédula en caso de robo?

Debe asistir a la oficina del Saime más cercana para presentar la denuncia y si la cédula robada fue obtenida con menos de 6 meses de anterioridad, debe pedir el desbloqueo en el sistema del ente identificador.

