¿Cómo son y para qué sirven las licencias digitales de Illinois? Conozca los usos permitidos en el estado

El estado de Illinois estrenó sus nuevas licencias de conducir y tarjetas de identidad en formato digital, las cuales ya pueden cargarse en la Apple Wallet. Esta innovación permite acreditar la identidad en aeropuertos, bares y comercios de forma voluntaria.

Sin embargo, las autoridades advierten que el documento físico sigue siendo de uso obligatorio, ya que la Policía no tiene el deber legal de aceptar la versión del celular. El sistema promete mayor privacidad y agilidad en trámites cotidianos.

¿Cómo funcionan las identificaciones digitales en el estado?

El secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, confirmó que los ciudadanos ya pueden guardar su documentación en dispositivos móviles. Por ahora, el servicio está disponible para usuarios de Apple, aunque llegará a Google y Samsung en los próximos meses.

Este avance redefine la manera en que las personas presentan su documentación oficial en el día a día. El sistema utiliza la misma estructura de privacidad y encriptación que protege los pagos electrónicos y pases de embarque.

¿Qué usos tienen las licencias digitales de Illinois?

La nueva credencial electrónica sirve para acreditar la mayoría de edad en establecimientos nocturnos y restaurantes. También facilita el paso por los controles de seguridad en más de 250 aeropuertos que ya aceptan el formato.

La ventaja principal es la mayor privacidad, pues los comercios solo ven la información indispensable para el trámite. Además, la verificación en barras y boleterías se acelera al evitar la manipulación directa de tarjetas de plástico.

¿Es legal que la policía rechace el documento digital?

A pesar de la modernización, la legislación fijó que las identificaciones digitales no reemplazan al plástico tradicional en paradas de tráfico. La Policía de Illinois puede solicitar ver la licencia física y el conductor debe tenerla consigo obligatoriamente.

Es completamente legal que un oficial no acepte la versión digital durante un procedimiento oficial de control. La normativa estipula que cualquier agencia pública puede aceptarlas, pero no está obligada a hacerlo bajo las leyes de tránsito vigentes.

El secretario Giannoulias remarcó que presentar la identificación digital no constituye consentimiento para revisar el aparato. Un oficial no puede acceder a mensajes, fotos u otros archivos privados del usuario bajo ninguna circunstancia.

El sistema fue diseñado para evitar que los agentes puedan navegar dentro del dispositivo durante la inspección. Illinois se posiciona así junto a otros 12 estados, como Maryland y Missouri, que ya utilizan este modelo tecnológico avanzado.

