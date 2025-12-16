¡Atención conductores! Conoce los límites de velocidad en autopistas y carreteras: INTT advierte de severas sanciones

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) estableció un conjunto de normas obligatorias para la velocidad que deben ser acatadas por todos los conductores.

Las medidas corresponden tanto para vehículos particulares como de transporte público, a nivel nacional. Esto, con el objetivo de reducir los índices de accidentes de tránsito en las principales arterias viales del país.

La medida, oficializada en resoluciones como la 004-002 emitida en febrero de 2024, adapta los límites máximos permitidos al tipo de vía que se transita, diferenciando entre autopistas, carreteras nacionales y zonas urbanas.

Nuevos máximos de velocidad por tipo de vía

La normativa establece límites claros que todos los conductores deben memorizar para evitar poner en riesgo su seguridad y la de terceros.

El objetivo es que la velocidad se ajuste a las condiciones de cada tramo vial, garantizando una mayor capacidad de reacción:

Autopistas : el límite máximo de velocidad permitido es de 70 kilómetros por hora (KM/H).

: el límite máximo de velocidad permitido es de 70 kilómetros por hora (KM/H). Troncales, Panamericanas y Carreteras : la velocidad no debe exceder los 60 KM/H.

: la velocidad no debe exceder los 60 KM/H. Zonas Urbanas (ciudades y pueblos) : el límite se reduce a 40 KM/H.

: el límite se reduce a 40 KM/H. Intersecciones Viales (cruces): la velocidad máxima de circulación es de 15 KM/H.

Según resoluciones recientes del INTT, los vehículos de carga pesada (más de 3.500 kg) tienen un límite aún más estricto de 45 KM/H y deben circular por el canal derecho en autopistas.

Impacto crítico en el transporte público

La aplicación de estas normas es especialmente crucial para los conductores de transporte público.

Sobre ellos recae una responsabilidad mayor, ya que la seguridad de un gran número de pasajeros depende directamente de su prudencia.

Las empresas operadoras y los dueños de flotas deben implementar protocolos de manejo ajustados a estos límites y asegurar la capacitación continua de su personal para garantizar el fiel cumplimiento de la ley.

Sanciones y consecuencias por incumplimiento

El INTT advirtió que la falta de cumplimiento de la regulación tendrá consecuencias legales significativas.

Para el transporte privado y público, la falta de cumplimiento puede acarrear multas económicas importantes, la retención temporal del vehículo y, en casos de infracciones graves o reincidencia, la suspensión de la licencia de conducir.

La Ley de Tránsito Terrestre vigente ya contempla sanciones, incluso la suspensión de la licencia por tres meses, si se demuestra que un siniestro vial fue causado por exceso de velocidad.

