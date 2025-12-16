Multas en Nueva York: por qué debe respetar la regla de las “tres pulgadas” en la carretera

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) se toman muy en serio las faltas de tránsito y los conductores deben saber que, en algunos estados, como Nueva York, hay normas que son estacionales que pueden meterles en problemas y conllevar una pérdida financiera.

Esta vez estamos hablando de una normativa enfocada en la seguridad vial durante la temporada invernal y se aplica a los conductores que circulan con nieve, aguanieve o hielo acumulado en sus vehículos.

Se trata de la norma conocida como “la regla de las 3 pulgadas”, llamada ley de eliminación de nieve/hielo del vehículo, la cual entró en vigor en diciembre de 2019.

Sobre la regla de las “tres pulgadas”

Dicha ley obliga a los conductores en Nueva York a despejar completamente sus vehículos de nieve, aguanieve o hielo que exceda las tres pulgadas (3") de grosor antes de circular.

Esta obligación incluye áreas críticas como el techo, los parabrisas y las plataformas de carga, y es especialmente relevante para camiones y vehículos comerciales.

El objetivo principal es prevenir accidentes, ya que la nieve y el hielo que se desprenden de un vehículo en movimiento pueden golpear a otros vehículos o peatones, obstaculizar la visibilidad de otros conductores o convertirse en peligrosos proyectiles.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la obligación de despejar el vehículo no se aplica en los siguientes casos:

Si está nevando, cayendo aguanieve o granizo en el momento, la regla no se aplica.

No aplica dentro de las tres horas posteriores a que la precipitación haya cesado.

Esto da un margen razonable para que los conductores puedan limpiar sus vehículos.

Los vehículos que estén estacionados y fuera de funcionamiento no están sujetos a esta ley.

Los vehículos de emergencia y seguridad pública están exentos.

Consecuencias de infringir la norma

No adherirse a esta normativa puede resultar un golpe al bolsillo, ya que las multas por no cumplir con la “regla de las 3 pulgadas” oscilan entre 150 y 850 dólares.

Esto, dependiendo de las circunstancias y del criterio del tribunal.

Es importante destacar que, aunque no se descontarán puntos en la licencia del conductor, las implicaciones financieras y de seguridad son considerables.

Si la acumulación de nieve o hielo que se desprende de tu vehículo causa lesiones personales o daños a la propiedad de otra persona, el conductor puede enfrentar un cargo por delito menor (misdemeanor), con posibles multas mucho más altas y otras consecuencias legales.

