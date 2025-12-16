Transporte y vialidad

Multas en Nueva York: por qué debe respetar la regla de las “tres pulgadas” en la carretera

Se trata de una normativa de tránsito enfocada en la seguridad vial durante la temporada invernal

Por Nayzai Saavedra
Martes, 16 de diciembre de 2025 a las 07:55 am

En Estados Unidos (EEUU) se toman muy en serio las faltas de tránsito y los conductores deben saber que, en algunos estados, como Nueva York, hay normas que son estacionales que pueden meterles en problemas y conllevar una pérdida financiera.

Esta vez estamos hablando de una normativa enfocada en la seguridad vial durante la temporada invernal y se aplica a los conductores que circulan con nieve, aguanieve o hielo acumulado en sus vehículos.

Se trata de la norma conocida como “la regla de las 3 pulgadas”, llamada ley de eliminación de nieve/hielo del vehículo, la cual entró en vigor en diciembre de 2019.

Sobre la regla de las “tres pulgadas”

Dicha ley obliga a los conductores en Nueva York a despejar completamente sus vehículos de nieve, aguanieve o hielo que exceda las tres pulgadas (3") de grosor antes de circular.

Esta obligación incluye áreas críticas como el techo, los parabrisas y las plataformas de carga, y es especialmente relevante para camiones y vehículos comerciales.

El objetivo principal es prevenir accidentes, ya que la nieve y el hielo que se desprenden de un vehículo en movimiento pueden golpear a otros vehículos o peatones, obstaculizar la visibilidad de otros conductores o convertirse en peligrosos proyectiles.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la obligación de despejar el vehículo no se aplica en los siguientes casos:

  • Si está nevando, cayendo aguanieve o granizo en el momento, la regla no se aplica.
  • No aplica dentro de las tres horas posteriores a que la precipitación haya cesado.

Esto da un margen razonable para que los conductores puedan limpiar sus vehículos.

  • Los vehículos que estén estacionados y fuera de funcionamiento no están sujetos a esta ley.
  • Los vehículos de emergencia y seguridad pública están exentos.

Consecuencias de infringir la norma

No adherirse a esta normativa puede resultar un golpe al bolsillo, ya que las multas por no cumplir con la “regla de las 3 pulgadas” oscilan entre 150 y 850 dólares.

Esto, dependiendo de las circunstancias y del criterio del tribunal.

Es importante destacar que, aunque no se descontarán puntos en la licencia del conductor, las implicaciones financieras y de seguridad son considerables.

Si la acumulación de nieve o hielo que se desprende de tu vehículo causa lesiones personales o daños a la propiedad de otra persona, el conductor puede enfrentar un cargo por delito menor (misdemeanor), con posibles multas mucho más altas y otras consecuencias legales.

Visita nuestras secciones: ServiciosInternacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
belleza
Estados Unidos
farándula
Martes 16 de Diciembre - 2025
AMÉRICA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América