¿Buscas lucir un cabello liso y brillante? El uso de keratina es una posible opción, pues este es un producto que proporciona fuerza, estructura y protección a las capas externas del cabello. Según refiere la Inteligencia artificial, es una proteína fibrosa que actúa como escudo contra daños externos como el sol, la contaminación y el calor.

Esta es una opción a la que cada vez se suman más mujeres, pues los resultados son increíbles y lo mejor es que no debes recurrir exclusivamente a las de venta comercial, pues en casa puedes elaborar tu propia keratina fácil y rápido.

¿Qué tan efectiva es la keratina casera?

Tengas el tipo de pelo que tengas, este producto fortalece la fibra capilar, elimina el frizz, aporta brillo y le da ese acabado liso como si acabas de salir del salón de belleza.

Es decir, esta es una de las mejores formas de tratar tu cabello, y como te indicamos, puedes hacerlo de manera natural y aportarle todo lo necesario para mejorar la producción propia de esta proteína.

En acción

Preparar esta keratina en casa es sencillo, y lo mejor es el resultado es sensacional, pues tras cada aplicación, lograrás lucir un cabello como de alta peluquería.

Para prepararla necesitas hervir una taza de agua, luego incorporar dos cucharadas de semillas de linaza y revolver por 10 minutos a fuego medio. Transcurrido el tiempo de cocción, apagar y retirar del fuego, colar y agregar dos cucharadas de vinagre de manzana, y dos cucharadas del acondicionador de tu preferencia.

En otro recipiente, disolver un sobre de gelatina sin sabor en una taza de agua caliente y revolver. Una vez disuelto en su totalidad, incorporar a la otra mezcla y revolver.

Aplicar en el cabello limpio y dejar actuar por una hora envuelto en un gorro, y al transcurrir el tiempo, enjuagar con abundante agua preferiblemente templada. Con esto lograrás un cabello liso y brillante como si acabarás de salir de la peluquería.

