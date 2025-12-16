Este hábito tan común es el causante de tu mal dormir: psicólogo explica las prácticas para combatirlo

Suscríbete a nuestros canales

Dormir bien no siempre se trata de estar más horas en la cama, sino de hacerlo de forma más profunda y reparadora. Nuestro cuerpo sigue ritmos internos que regulan la energía, el sueño y la salud general, y pequeños hábitos cotidianos pueden marcar una gran diferencia en cómo descansamos.

Entre estos, la relación entre el momento de la última comida del día y la calidad del sueño está recibiendo cada vez más atención de expertos en bienestar.

Foto: Freepik

Hábito que cambiará tu descanso

El psicólogo y experto en longevidad, Marcos Apud, sostiene que uno de los hábitos que tiene un mayor impacto en la salud y la calidad de vida es dormir con el estómago en reposo, es decir, sin haber comido justo antes de ir a la cama.

Según explica, la forma en que organizamos nuestras comidas influye directamente en el descanso nocturno. Apud forma parte de un enfoque llamado biohacking, que mezcla prácticas tradicionales con evidencias científicas modernas para optimizar el funcionamiento del cuerpo.

La idea central del especialista es que si el cuerpo sigue ocupado digiriendo alimentos cuando te acuestas, no puede concentrarse plenamente en los procesos de recuperación que tienen lugar durante el sueño. Esto puede provocar que te despiertes cansado, con menos claridad mental o con menos energía al día siguiente.

¿Qué hacer?

Una de las recomendaciones más claras de Apud es cenar al menos tres horas antes de acostarse, de forma que el sistema digestivo tenga tiempo de terminar su trabajo y pueda estar más relajado cuando comienza la noche.También señala que reducir la exposición a pantallas por la noche puede ayudar, ya que la luz azul que emiten dificulta la producción de melatonina, la hormona clave para regular el sueño.

Además de este hábito alimentario, Apud menciona otros ajustes que pueden favorecer el descanso, como respetar los ritmos circadianos, moderar la ingesta de líquidos antes de dormir y planificar momentos del día para tareas exigentes cuando el cuerpo esté más activo.

Según el psicólogo, pequeños cambios simples como cenar temprano o limitar las pantallas pueden mejorar la energía, la recuperación y la sensación de bienestar general, sin necesidad de grandes complicaciones.

