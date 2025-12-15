Inameh advierte: lluvias y chubascos para estas regiones este lunes 15 de diciembre 

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en su boletín para este lunes 15 de diciembre de 2025, informa que, aunque habrá cielos parcialmente nublados en buena parte del territorio nacional durante la mañana, persisten las formaciones nubosas con riesgo de precipitaciones en siete regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico, en horas de la mañana se espera que predominen los cielos parcialmente nublados y las zonas despejadas.

No obstante, se esperan formaciones nubosas con probables lluvias o lloviznas dispersas en la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, nororiente, La Gran Caracas, Miranda y Zulia.

Pronóstico vespertino y nocturno del Inameh

Mientras que para las horas de la tarde y la noche, el Inameh estima un incremento nuboso en áreas específicas, con la expectativa de lluvias y algunos chubascos aislados en: Amazonas, Los Andes, Bolívar y Zulia.

El resto del país prevalecerá con áreas nubladas alternando con zonas despejadas.

Además, el Inameh señaló que persiste el aporte importante de humedad de los vientos alisios del noreste, con mayor influencia en las zonas costeras, situación que es reforzada por los efectos convectivos locales.

De igual modo, se explicó que estos vientos son un factor clave, ya que llegan directamente hasta las costas de Venezuela, transportando humedad.

Además, la vaguada monzónica tiene una incidencia directa en la región andina y occidental del territorio nacional.

También visite nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube