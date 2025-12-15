Entérate de cuál es la infusión natural rica en propiedades antinflamatorias que alivia el dolor del estómago: esta es la cantidad que debes ingerir

Suscríbete a nuestros canales

El estreñimiento es otra de las causas por las cuales la persona siente dolor de estómago, dado que, la acumulación de heces provoca distensión abdominal, según la información publicada en el portal web Healthline.

Por ende, el mercado farmacéutico ofrece múltiples opciones para combatir el dolor estomacal, pero también existen alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de comino.

La infusión de comino contiene vitaminas, minerales, antioxidantes y propiedades digestivas que ayudan a combatir el estreñimiento, según la información reseñada en el portal web Cuerpo mente.

¿Cómo debes consumir el té de comino?

Lo más recomendable es que la persona ingiera una taza de té de comino sin azúcar al inicio del dolor, ya que, el organismo absorbe más rápido las propiedades de la infusión, con el objetivo de aliviar rápidamente la zona afectada.

A su vez, es propicio acotar que si el dolor perdura durante más de 24 horas lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con el objetivo de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar el diagnóstico.

En conclusión, si la persona desea mantenerse en óptimas condiciones de salud debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debe realizarse un chequeo médico general.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube