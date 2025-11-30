Remedio natural a base de una planta rica en propiedades analgésicas que alivian el dolor de estómago: así debes tomarlo

El dolor estomacal es una de las causas más frecuentes por la cual las personas asisten a consulta médica y en su mayoría suele ser por indigestión, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.
De acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, las infecciones de orina no tratadas a tiempo también generan problemas con el sistema digestivo.
El mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir el dolor estomacal, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de menta la cual contiene propiedades antinflamatorias y analgésicas que alivian el dolor, según Tua Saúde.
Así debes ingerir la infusión de menta
Se sugiere que la persona ingiera mínimo dos tazas de té de menta al inicio del dolor y el efecto debe notarse a partir de los 10 minutos directamente en la zona afectada.
A su vez, es propicio acotar que si el dolor de estómago es constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.
En definitiva, para evitar los problemas estomacales la persona debe implementar una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo, especialmente si de la alimentación se trata.
