¿Sufres de insomnio? Esta es la planta rica en propiedades relajantes que te ayudará a dormir como un bebé: así debes ingerir la infusión

El consumo bebidas alcohólicas en exceso también genera la presencia de insomnio, debido a la alteración que sufren los sistemas del cuerpo, según la información reseñada por la Clínica mayo.

A su vez, el insomnio está derivado de múltiples factores, por ejemplo, el estrés afecta negativa al sistema nervioso y cerebral, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples problemas para la salud en general.

Actualmente, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos comerciales, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, tal es el caso del té de hoja de parchita, relaja por completo el sistema nervioso y combate el insomnio rápidamente, según los especialistas de Tua Saúde.

¿Cómo debes ingerir el té de hoja de parchita?

Lo más recomendable es que la persona dos tazas de té de hoja de parchita sin azúcar dos horas antes de dormir, con la finalidad de que la referida sustancia haga efecto lo antes posible.

A su vez, es propicio acotar que si el insomnio es recurrente lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar la presencia constante de insomnio la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

