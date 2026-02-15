La merienda ideal: paso a paso para elaborar un postre frío con base de galletas

Suscríbete a nuestros canales

¿Quieres una merienda diferente? Elaborar un postre frío es una buena alternativa. Esta preparación puede tener entre sus ingredientes gran variedad de sabores y texturas, entre estos, las famosas galletas de chocolate, denominadas Oreo.

Con estas galletas se pueden decorar postres y hasta realizar tortas frías ideales para servir en cualquier ocasión. ¿Te interesa aprender a realizar este postre frío con galletas Oreos? Te compartimos una receta que te sirva de guía.

¿Qué necesitas para elaborar un postre frío con galletas?

Ingredientes

- Galletas Oreo (160 g)

- Mantequilla a temperatura ambiente (50 g)

- Queso crema (250 g)

- Nata para montar (500 ml)

- Azúcar (150 g)

- Cuajada (24 g)

- Leche entera (300 ml)

Preparación

1. Para elaborar la base de la torta, debes separar las galletas y la crema. Reservar la crema de las galletas y triturar las galletas en una picadora o en una bolsa plástica y golpear con el puño o algún objeto. Cuando esté listo, guardar aproximadamente un tercio del polvo de galleta de chocolate para decorar la torta al final de la preparación.

2. Mezclar los dos tercios restantes del polvo de galleta de chocolate con la mantequilla, previamente derretida en el microondas.

3. Cubrir la base de un molde desmontable de unos 20 centímetros con la mezcla de galleta y mantequilla. Presionar con la mano o un vaso para compactarla y que quede uniforme, evitando que se levante al agregar la mezcla del relleno. Para evitar que se pegue, cubrir el molde con papel vegetal o engrasarlo ligeramente con mantequilla.

4. Llevar el molde con la base de galletas a la nevera mientras se prepara el relleno.

5. Calentar en una olla a fuego suave, la nata líquida, la mitad de la leche, el queso crema, la crema de las galletas Oreo reservadas y el azúcar.

6. Preparar la cuajada, para ello, disolver la cuajada en la mitad restante de la leche templada en un vaso.

7. Agregar la cuajada disuelta a la mezcla que está calentando en la olla y revolver constantemente con unas varillas. Cuando rompa a hervir, retirar del fuego.

8. Sacar el molde con la base de galleta de chocolate que tienes en la nevera y verter sobre la base el relleno.

9. Dejar enfriar en la encimera y luego llevar a la nevera para que cuaje, mínimo 3 horas, aunque lo ideal sería dejarlo reposar de un día para otro.

10. Desmoldar con mucho cuidado la torta de galleta de chocolate. En caso de no usar papel vegetal, pasar un cuchillo por los bordes del molde antes de desmoldar para evitar que se rompa.

11. Decorar la parte superior con el polvo de galleta reservado o con galletas Oreo enteras, nata o chocolate derretido, según tu preferencia.

