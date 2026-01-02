Merienda económica: guía completa para preparar un delicioso flan de coco con pocos ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

El flan es un exquisito postre francés, el cual fue creado durante la época del imperio romano, momento en el cual la población con pocos recursos de Europa lo realizaba con pocos ingredientes.

Sin embargo, la receta original se expandió por el mundo, pero cada persona que la ejecuta le agrega el ingrediente de su preferencia, con el objetivo de obtener un sabor diferente al común.

El flan de coco es uno de los postres más cotizados por quienes desean deleitarse con un toque tropical, gracias al sabor del coco pueden lograrlo. Además, el coco aporta múltiples beneficios al organismo, lo cual también es importante que lo tengas en cuenta.

Cabe destacar, que el coco es una fruta rica en vitaminas que ayuda a combatir el estreñimiento, al tiempo que regula el nivel de glucosa en la sangre y contribuye a bajar de peso, según la información divulgada por Tua Saude.

Paso a paso para preparar un flan de coco

Ingredientes

300 ml de leche de coco.

1 lata de leche condensada.

5 huevos.

150 g de coco rallado.

2 tazas de agua.

Preparación

1- En una olla hierve la leche de coco y condensada a fuego medio por tres minutos.

2- Agrega el coco rallado, agua y huevos a la mezcla. Bate durante 15 minutos.

3-Retira la mezcla del fuego y déjala enfriar durante 10 minutos.

4-Vierte la mezcla en un molde y llévalo al horno por 15 minutos a 180 ° F.

5-Retira el flan del horno y déjalo enfriar.

6-Decora el flan a tu gusto.

En definitiva, el flan de coco es un excelente postre para compartir con familiares y amigos, puesto que es fácil de preparar, pero los resultados son rápidamente satisfactorios con pocos o muchos ingredientes.

