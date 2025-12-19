Espeso y cremoso: receta de ponche crema sin flan

Suscríbete a nuestros canales

El ponche crema es una de las bebidas más consumidas en las navidades y lo mejor es que puedes elaborarla a tu gusto y hasta limitar la base alcohólica para que sea apta para la mayoría de la familia.

Te compartimos la receta de Enri Lemoine para que elabores tu propio ponche, espeso, cremoso y sin flan, toda una delicia que se puede servir frío en vasos o copas, aunque también la puedes ofrecer a temperatura ambiente en tazas pequeñas como aperitivo.

¿Qué necesitas para elaborar el ponche crema?

Ingredientes

- Huevo (5 yemas)

- Leche condensada (1 lata)

- Leche evaporada (1 lata)

- Canela (1 ramita)

- Ron de Venezuela Santa Teresa Añejo (1 taza)

- Extracto de vainilla (2 cucharaditas)

Preparación

1. En un tazón, batir las yemas hasta que se forme una crema de color amarillo pálido, con la consistencia de una mayonesa casera.

2. Agregar la leche condensada y batir hasta que se forme una mezcla homogénea.

3. Agregar la leche evaporada y batir hasta incorporar.

4. Llevar la mezcla de yemas y leche a una olla y encender el fuego a temperatura media-baja y cocinar revolviendo constantemente con una cuchara de madera, por unos 12 o 15 minutos. Es muy importante no dejar la olla desatendida en ningún momento, para evitar que el ponche se pegue o se formen grumos.

5. Retirar del fuego. Agregar el ron y la vainilla y revolver. Puedes descartar o no la ramita de canela. Revolver y con un embudo traslada el ponche a una botella esterilizada.

6. Enfriar en el refrigerador por lo menos 2 horas antes de servir.

7. Puedes servirlo sólo o con hielo.

