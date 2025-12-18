Receta fácil y rápida: así puedes elaborar una deliciosa de jojoto con menos de 10 ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

El jojoto es un alimento rico en vitaminas, minerales y carbohidratos que aportan múltiples beneficios a la salud, especialmente para aquellas personas que sufren de estreñimiento, dado que, las propiedades que contiene el maíz optimizan el funcionamiento del sistema digestivo.

De acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde, el jojoto contribuye a fortalecer el sistema inmunológico, favorece a la pérdida de peso y regula el nivel del colesterol.

En ese contexto, el jojoto suele ser utilizado para varios postres, pero la torta es uno de los más comunes y consumidos por aquellas personas que desean degustar de un sabor dulce, pero fresco al mismo tiempo.

Paso a paso para preparar una exquisita torta de jojoto

Ingredientes

5 huevos.

500 g de harina de trigo.

200 ml de leche de almendras.

1 cucharadita de polvo de hornear.

2 tazas de azúcar.

300 g maíz.

250 g de mantequilla.

Preparación

En un recipiente mezcla la harina de trigo, mantequilla y azúcar. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad. Agrega los huevos y el maíz a la mezcla. Bate durante cinco minutos. Añade la leche de almendras y mezcla hasta que todos los ingredientes se integren por completo. Agrega el polvo de hornear a la mezcla y bate hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad. Vierte la mezcla en un molde y llévalo al horno durante 35 minutos. Retira la torta del horno y déjala enfriar. Decora la torta de jojoto a tu gusto.

En conclusión, la torta de jojoto es una excelente opción para la merienda cotidiana o para compartir en celebraciones con familiares y amigos, dado que, con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados.

