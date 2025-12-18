Receta fácil y rápida: así puedes elaborar una deliciosa de jojoto con menos de 10 ingredientes

El jojoto es un alimento rico en vitaminas, minerales y carbohidratos que aportan múltiples beneficios a la salud, especialmente para aquellas personas que sufren de estreñimiento, dado que, las propiedades que contiene el maíz optimizan el funcionamiento del sistema digestivo.
De acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde, el jojoto contribuye a fortalecer el sistema inmunológico, favorece a la pérdida de peso y regula el nivel del colesterol.
En ese contexto, el jojoto suele ser utilizado para varios postres, pero la torta es uno de los más comunes y consumidos por aquellas personas que desean degustar de un sabor dulce, pero fresco al mismo tiempo.
Paso a paso para preparar una exquisita torta de jojoto
Ingredientes
5 huevos.
500 g de harina de trigo.
200 ml de leche de almendras.
1 cucharadita de polvo de hornear.
2 tazas de azúcar.
300 g maíz.
250 g de mantequilla.
Preparación
- En un recipiente mezcla la harina de trigo, mantequilla y azúcar. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad.
- Agrega los huevos y el maíz a la mezcla. Bate durante cinco minutos.
- Añade la leche de almendras y mezcla hasta que todos los ingredientes se integren por completo.
- Agrega el polvo de hornear a la mezcla y bate hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.
- Vierte la mezcla en un molde y llévalo al horno durante 35 minutos.
- Retira la torta del horno y déjala enfriar.
- Decora la torta de jojoto a tu gusto.
En conclusión, la torta de jojoto es una excelente opción para la merienda cotidiana o para compartir en celebraciones con familiares y amigos, dado que, con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados.
Foto cortesía de: freepik
