¡Fácil y rápido! Así puedes preparar una exquisita torta de frambuesa con ingredientes económicos

La frambuesa mejora el sistema inmunológico, retarda el envejecimiento y regula la presión arterial, según la información publicada en el portal web Tua saúde.

Asimismo, la frambuesa es una fruta rica en vitaminas, minerales y antioxidantes, todos aportan múltiples beneficios al organismo en general, por ejemplo, mejora el nivel de glucosa en la sangre, lo cual es esencial para que la persona mantenga un buen estado de salud.

Por lo tanto, existen múltiples recetas en las cuales la frambuesa es la protagonista, pero la torta a base de la referida fruta es saludable para la merienda cotidiana. Además, es fácil y rápida de ejecutar.

Paso a paso para preparar una torta de frambuesa

Ingredientes

2 huevos.

50 ml de leche de almendras.

150 g de harina de avena.

100 g de frambuesas.

2 cucharadas de miel.

Preparación

En un recipiente vierte la harina de avena, leche y frambuesas. Mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

Agrega la miel y el polvo para hornear a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados.

Vierte la mezcla en una taza y llévala al microondas durante 10 minutos.

Retira la torta del microondas y déjela enfriar.

Desmolda la torta, decórala a tu gusto.

Pica y consume.

En definitiva, la torta de frambuesa es ideal para compartir con tus seres queridos, puesto que, con pocos ingredientes obtendrás excelentes y abundantes resultados. A su vez, es propicio acotar que lo más idóneo es que al momento de degustar dicho postre lo acompañes con una bebida refrescante.

