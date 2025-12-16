Deja atrás el dolor de estómago con esta infusión natural rica en propiedades antinflamatorias

Suscríbete a nuestros canales

Comer muy rápido es una de las causas principales por la cual el estómago se inflama, ya que, se llena de gases los cuales de no ser tratados a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para el organismo, por ejemplo, dolor agudo en la zona abdominal.

De acuerdo a la información publicada en el portal web Top doctors, el estómago también se hincha cuando retiene muchos alimentos, es decir, no los puede procesar por ser muy pesados.

Actualmente, el mercado farmacéutico ofrece un abanico de opciones para desinflamar el estómago, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales, el té de manzanilla contiene propiedades analgésicas y antinflamatorias que actúan directamente en el sistema digestivo.

¿Cuántas tazas de té de manzanilla debes consumir?

Lo más recomendable es que la persona consuma una taza de té de manzanilla al inicio del dolor, luego otra a las dos horas para terminar de equilibrar el sistema digestivo.

Cabe destacar, que la persona puede repetir el proceso las veces que sean necesarias o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

A su vez, es propicio acotar que si la inflamación estomacal sucede constantemente lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

Beneficios de la manzanilla para el organismo

Combate el estrés oxidativo.

Previene el insomnio.

Controla los picos de glucosa en la sangre.

En definitiva, si la persona desea mantenerse en buenas condiciones de salud, lo más idóneo es que establezca hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo se realice un chequeo médico general durante el año.

