Alta cocina en casa: conoce el truco de reconocido chef para preparar pollo rebozado fácil y a bajo costo

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de pollo es beneficioso porque es una excelente fuente de proteínas magras que ayuda a construir músculos y reparar tejidos, es rico en vitaminas del complejo B, las cuales aportan energía y mejoran la función nerviosa. Además, contiene minerales que ayudan con el control de peso, la salud ósea y la función cerebral, refiere la Inteligencia Artificial.

Es decir, es una de las proteínas animales más ricas en vitaminas y minerales, sin embargo, la Organización Mundial de la salud (OMS) destaca que debe consumirse con moderación dentro de una dieta variada, cuidando la higiene y la cocción para evitar riesgos de intoxicación.

Si esta proteína forma parte de tu dieta y la de tu familia, te compartimos el truco del chef Jordi Cruz para que realices el mejor pollo rebozado que has comido. Según el experto, “el truco no es aceite, es el almidón de papa o fécula de papa”, un ingrediente utilizado en la cocina asiática y responsable que el pollo frito coreano quede bien crujiente, publica la web Cuerpo Mente. Cabe acotar que, si no se consigue el almidón de papa o la fécula de papa, puedes sustituirlo por la maicena.

¿Qué necesitas para hacer pollo rebozado?

Ingredientes

- Pollo, contramuslos deshuesados (150 g)

- Semillas de sésamo

- Parte verde de una cebolleta china

- Almidón de papa o maicena (300 g)

- Harina de fuerza (300 g)

- Curri japonés en polvo (3 cucharaditas)

- Pimentón de La Vera ahumado (1 cucharada)

- Ajo en polvo (2 cucharadas)

- Polvos de hornear (2 cucharadas)

- Aceite para freír

- Sal

Preparación

1. Cortar los contramuslos en trozos de bocado y reservar. Disponer en un bol la maicena, la harina, el curri, el pimentón, el ajo en polvo, los polvos de hornear y una cucharada de sal. Mezclar bien y separar en dos partes: una la reservarás para el último rebozado y la otra la pasarás a otro recipiente.

2. Verter agua en esa mitad hasta que obtengas una mezcla espesa, pero a la vez algo fluida que pueda cubrir los trozos de pollo. Sumergir el pollo en la mezcla, remover y dejar reposar. Luego tendrás que escurrir ligeramente y pasar por la mitad reservada.

3. Calentar una sartén con aceite y freír los trozos de pollo hasta que queden doraditos.

4. Decorar con el verde de la cebolleta y semillas de sésamo.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube