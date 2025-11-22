Una solución práctica a bajo costo y con pocos ingredientes: elabora un pastel frío de pollo con pan de molde

Suscríbete a nuestros canales

¿Quieres una comida saludable y a bajo costo? Incluir el pollo entre los ingredientes siempre resultará una buena alternativa, este es un alimento de gran relevancia en la dieta de la mayoría de las personas, pues es una excelente fuente de proteína magra, vitaminas y minerales que ayudan a la formación de tejidos, el mantenimiento muscular y la producción de energía.

Una buena opción para llevarlo a tu mesa es preparar un pastel frío de pollo con pan de molde, es práctico y puedes dejarlo listo y consumir horas después. Te compartimos la receta de Cuerpo Mente.

¿Qué necesitas para elaborar el pastel de pollo?

Ingredientes

- Pan de molde

- Pechuga de pollo marinada (250 g)

- Huevos duros picados (2)

- Queso

- Tocineta

- Cebollín

- Mayonesa

- Limón

- Aceite de oliva

- Pimienta negra molida

- Sal

Preparación

1. Cortar el pollo marinado en tiras muy finas. Quitar las cortezas del pan y extender con un rodillo, de tal manera que te queden rebanadas muy finitas.

2. Calentar una sartén con un poco de aceite y dorar el pollo por ambos lados; agregar unas gotas de limón. También puedes utilizar sobras de pollo cocinado de otra elaboración y saltarte este paso.

3. Forrar un molde rectangular con film transparente de tal manera que sobresalga por los lados. Disponer en el fondo una rebanada larga o 2 normales, y aplastar ligeramente.

4. Agregar un poco de huevo picado, poner una capa de pan, añadir luego el pollo, otra capa de pan y una capa de queso. Puedes untar alguna rebanada de pan con mayonesa para que quede más jugoso.

5. Terminar con una última capa de pan. Cerrar el pastel con el fil transparente, poner un peso encima y refrigerar hasta el día siguiente.

6. Desmoldar el pastel con cuidado y cubrir con un poco de mayonesa. Dorar tocineta o unos champiñones y agregar como decoración junto con un poco de cebollín.

