Milagroso remedio casero a base de piña para limpiar el hígado graso: esta es la cantidad exacta que debes ingerir al día

El consumo constante de bebidas alcohólicas, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede afectar negativamente el funcionamiento de diferentes órganos, especialmente el hígado.

Según la información reseñada por Medlineplus, la persona que padece de presión arterial alta también puede tener problemas hepáticos, puesto que, el sistema bombea exceso de sangre sin control.

En la actualidad, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir el hígado graso, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, tal es el caso del jugo a base de jengibre, pepino y piña, tres ingredientes que contiene propiedades desintoxicantes/ vitamínicas/ diuréticas que actúan directamente en el órgano afectado.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes preparar el jugo?

Ingredientes

1 pepino sin concha.

100 gramos de piña.

1 cucharadita de jengibre rallado.

1 cucharadita de miel.

2 tazas de agua.

Preparación

1-Vierte el agua, piña y jengibre en la licuadora, mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

2- Agrega la miel y el pepino, mezcla todos los ingredientes hasta obtener el jugo.

3- Vierte el jugo en una jarra de vidrio y consérvala en la nevera.

¿Cómo debes ingerir el jugo?

Lo más recomendable es que la persona ingiera un vaso del referido jugo natural en ayuna, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Asimismo, es propicio acotar que si la persona padece de dolor en zona lo ideal es que asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar el hígado de graso la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

