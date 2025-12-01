Conoce cuál es el jugo cítrico rico en flavonoides que limpia el hígado graso: así debes consumirlo

Suscríbete a nuestros canales

El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es una de las causas más frecuentes por el cual el hígado se deteriora, ya que, al metabolizar dicha sustancia genera más toxinas de lo normal y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos altera el metabolismo de las grasas acumuladas.

De acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, la resistencia a la insulina también causa daños en el hígado, dado que, la regulación de la grasa en el cuerpo se dificulta.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos médicos para limpiar el hígado, pero también hay alterativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el jugo de limón, rico en vitaminas, propiedades antioxidantes que desintoxican el hígado.

¿Cómo debes ingerir el jugo de limón?

Lo más recomendable es que la persona consuma dos tazas de jugo de limón sin azúcar en ayuna, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

A su vez, es propicio acotar que si la persona tiene alguna patología de salud vinculada al hígado, se sugiere que asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar el hígado graso lo más idóneo es que la persona establezca una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo, teniendo en cuenta que la alimentación es parte fundamental.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube