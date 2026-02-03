Prepara un delicioso mousse con galletas: solo necesitas cinco ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

Preparar un mousse no es tan sencillo como parece, pero tampoco es imposible, y por su delicioso sabor, bien vale la pena intentar realizarlo. Esta preparación no solo es dulce, también existen salados y con consistencia de una espuma densa, compuesto por un ingrediente principal en puré mezclado con claras de huevo batidas a punto de nieve, nata montada o ambos.

Casi siempre son platos fríos y las dulces a veces se sirven congeladas. Si quieres salir de lo común, te compartimos la receta de Mousse de Oreo publicada en Bon Viveur. Este es un postre perfecto para los amantes de esta famosa golosina.

¿Qué necesitas para elaborar la mousse de galleta?

Ingredientes

- Galletas Oreo (14)

- Mantequilla (20 g)

- Nata para montar (100 ml)

- Queso mascarpone (75 g)

- Azúcar (15 g)

Preparación

1. Reservar 2 galletas Oreo para la decoración, las cuales se pueden colocar cortadas por la mitad en la presentación final o trituradas en la superficie.

2. Retirar el relleno a otras 6 galletas. Dejar enteras las 6 galletas restantes.

3. Triturar las 6 galletas vaciadas junto con 20 g de mantequilla. Repartir la mitad, o un poco más, de esta mezcla en el fondo de los vasitos de presentación y reservar en la nevera. El resto de la mezcla de galleta y mantequilla se usará para el acabado.

4. Batir con unas varillas 100 ml de nata para montar con 75 g de queso mascarpone y 15 g de azúcar.

5. Triturar las 6 galletas Oreo que quedaron enteras y mezclar con la nata montada y con la crema de las galletas vaciadas.

6. Repartir la mezcla de nata y galletas Oreo en los vasitos reservados en la nevera.

7. Cubrir con la otra parte de la mezcla de galletas y mantequilla, repartida entre todos los vasitos, y reservar la mousse de Oreo un mínimo de 4 horas en la nevera.

8. Servir la mousse de galletas Oreo decorada con las galletas reservadas para la decoración.

