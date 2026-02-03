Carta astral de Mario Cáceres: Iniciará un nuevo proyecto de trabajo personal

Suscríbete a nuestros canales

Mario Cáceres. Nació en Maracaibo, Venezuela el 7 de febrero de 1984, a las 00:30 am, es del signo Acuario con ascendente en Escorpio y Luna en Aries. Cantante, compositor, músico y productor. Lidera la nueva generación de artistas nacionales que tiene gran éxito en la industria musical a escala mundial. Trabaja con artistas de renombre y los más destacados son: Servando, Yasmil Manrrufo, Wisin, Bad Bunny, Becky G, Maluma, Fonseca, Voz Veis, CNCO, Dangond, Oscarcito, Natti Natasha, Thalia, Luis Fonsi, Nacho, Gloria Trevi, Karol G, Chino Miranda, Guaco, Melody. Ganador de diversos premios e infinidad de nominaciones. Como solista, ha logrado gran popularidad con la canción “volver a casa” convirtiéndose en un himno popular.

Futuro: Para finales del 2026 iniciará un nuevo proyecto de trabajo personal, el mismo será arduo y le tendrá ocupado hasta el 2028. Seguramente estará trabajando con diversos artistas de manera paralela para seguir generando dinero y asegurando el futuro de sus hijos.

Salud: Se verá afectado por la pérdida del equilibrio físico, causado por la gran cantidad de trabajo que tendrá en los próximos años. Deberá tener espacios de esparcimiento para relajar la mente y evitar el colapso emocional producto del estrés.

Amor: Cada día más sólido y sin situaciones críticas que pongan en riesgo a los integrantes de la familia. La base fundamental de su vida es la pareja y todo gira alrededor para mantener una estabilidad emocional.

Dinero: Seguirán fluyendo recursos económicos a gran velocidad por espacio de 10 años. Luego disminuye, pero seguirá ganando dinero por las regalías y derechos de autor. Aun así, continúa componiendo para otros artistas de renombre.

Familia: Estarán todos en casa ayudándolo a seguir adelante para producir más material musical y lograr la independencia económica. Al parecer, existe una presión colectiva por alcanzar ciertas metas económicas y estar todos estables financieramente. Esposa e hijos sumarán tiempo para el relax y bienestar emocional.

Emociones: Depende mucho de la familia y eso puede ser su talón de Aquiles. Es muy sensible y sentimental y el desbalance es considerable. Podría generar caídas emocionales abruptas con consecuencias inimaginables.

