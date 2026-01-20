Carta astral de Fernando Carrillo: Existe una oportunidad seria para intentarlo nuevamente en el amor

Suscríbete a nuestros canales

Fernando Carrillo nació en Caracas, Venezuela el 6 de enero de 1966, a las 11:05 am, es del signo Capricornio con ascendente en Piscis y Luna en Cáncer. Actor, modelo, cantante, músico, compositor, productor, y empresario turístico. 16 novelas, 3 discos, 12 películas, 3 obras de teatro, 4 reality shows. Reconocido a nivel mundial por sus participaciones en telenovelas exitosas. Últimamente ha sido muy criticado por sus escandalosas relaciones amorosas con varias mujeres del mundo del espectáculo y de la política venezolana. Padre de dos hijos.

Futuro: Se retira definitivamente a México y vivirá en sus propiedades para seguir adelante recordando los viejos momentos. Estará escribiendo sus memorias y venderá los derechos por una excelente suma de dinero que le permitirá mantener su nivel de vida.

Salud: Estará completamente bien y en perfectas condiciones. Deberá cuidar su bienestar para el 2042 donde podría tener una crisis muy peligrosa en su sistema digestivo.

Amor: Estará siempre bien acompañado por las féminas, aun así, actualmente no se siente enamorado y está muy lejos de establecer una relación. Para el 2030 existe una oportunidad seria para volver a intentarlo una vez más.

Dinero: En los próximos años, sufrirá una considerable disminución de sus entradas económicas y prácticamente vivirá de sus inversiones en la industria turística de México.

Familia: Pudiera volver a ser padre por tercera vez durante los años 2027-2028. Sin embargo, no se le observa estabilidad amorosa ni posibilidades de contraer matrimonio hasta llegar al 2030 que alcanzará las condiciones para intentarlo.

Emociones: Es muy emotivo y estará siempre dispuesto a defender sus ideales frente a cualquiera. Encontrará paz en su interior, luego de apartarse del ojo público y dedicarse a la buena vida, propia de su alta figura pública.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

