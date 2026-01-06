Carta astral de Maite Delgado: Está pensando en la posibilidad de crear una marca de vestir y joyas de alto valor

Suscríbete a nuestros canales

Maite Delgado. Nació en Valle Guanape, Anzoátegui, Venezuela el 20 de septiembre de 1966, a las 12:50 pm, es del signo Virgo con ascendente en Capricornio y Luna en Sagitario. Modelo, locutora, animadora, presentadora, actriz. Participó en el Miss Venezuela 1986, logrando ser la tercera finalista para luego ganar el Miss Turismo del mismo año. Madre de dos hijos. Considerada una de las mejores presentadoras de todos los tiempos, ha ganado el respeto del público a través de 40 años de excelente carrera, demostrando su intachable profesionalismo en escenarios nacionales e internacionales.

Futuro: Está pensando muy bien en la posibilidad de crear una marca de vestir junto con accesorios y joyas de alto valor. Se espera que deje el miedo y lo logre para en beneficio de sus años dorados, donde podrá mantenerse activa llevando en alto la nacionalidad venezolana.

Salud: Durante el 2026-27 deberá tener mucho cuidado con problemas respiratorios que podrían ocasionar alguna emergencia, debilitando su salud de manera considerable. Es importante prevenir alguna intoxicación peligrosa.

Amor: Se mantiene estable a pesar de los 32 años de matrimonio que mantiene hasta la fecha sin escandalo alguno. Quizás este sea el aspecto más positivo de su vida y se ha convertido en un ejemplo para el mundo artístico y farándula nacional.

Dinero: Hará nuevos negocios y tratará de invertir su dinero en la creación de su marca personal de joyas, accesorios y vestidos de alta moda. Sorprenderá a todos por su emprendimiento que la mantendrá atada al mundo de las mises a nivel mundial con excelente éxito.

Familia: Está muy pendiente de consolidar la etapa final de estudios de sus dos hijos para soltarlos de manera definitiva y entrar en una nueva etapa como posible abuela, porque seguramente los nietos tardarán un poco en llegar.

Emociones: Estará muy feliz y se sentirá realizada al ver que sus sueños se hacen realizad al subir al siguiente nivel para consolidar una larga vida profesional dentro del espectáculo.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

