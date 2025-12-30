Carta astral de Osmariel Villalobos: Pausarás sus actividades por dos años para centrarse en su salud

Suscríbete a nuestros canales

Osmariel Villalobos nació en Venezuela, Maracaibo, estado, Zulia el 2 de agosto de 1988, a las 10:30 am, es del signo Leo con ascendente Leo y Luna en Aries. Modelo, empresaria, diseñadora y animadora. Ganó diversos concursos de belleza en los que destacan, Miss Venezuela Tierra 2011, ganadora del Miss Tierra y Agua 2012 y recientemente participó en el reality show del Miss Universo Latina 2025. Su simpatía y conexión con su público le permite escalar profesionalmente y mantenerse en sus corazones. Viene de una familia numerosa y de bases sólidas que la formaron para afrontar adecuadamente las situaciones de la vida. Recientemente compartió su situación de salud donde deberá luchar por su vida con todas sus fuerzas.

Futuro: Estará pausando todas sus actividades y se centrará en su salud por espacio de dos años para luego retomar su carrera profesional como diseñadora y empresaria de prendas de vestir intima con gran éxito. Sanará completamente y la gloria será para Dios Todopoderoso que le ayudará en todo momento.

Salud: Le realizarán varias operaciones durante el próximo año 2026 para eliminar tumores y permitir sanar adecuadamente. Más allá de lo físico, deberá hacer terapia a nivel psicológico espiritual para reponerse realmente desde la raíz.

Amor: En el proceso de sanación, conocerá a un nuevo amor y esa relación podría consolidarse dentro de 6 años. De momento, el noviazgo estará sin avanzar al altar, por no ser la prioridad del presente.

Dinero: Es muy posible que invierta todos sus ahorros para salvar su vida e inclusive movilizará a toda su familia para encontrar recursos y apoyo para recobrarse de manera efectiva. Sus amigos famosos ayudarán de manera masiva y sentirá que es querida y respetada por el público.

Familia: El apoyo en estos momentos es unánime e incondicional para salir con victoria de esta situación delicada. El amor y el calor de la familia se hará sentir todos los días en el proceso de sanación definitiva.

Emociones: Está muy bien y consciente de todo para avanzar en dirección correcta a la victoria. Está segura que saldrá adelante una vez más en contra de todo pronóstico. Su fe y energía positiva hará la diferencia para lograr la sanación plena.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

