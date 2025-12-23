Carta astral de Mariah Carey: la unión familiar será un factor determinante para lograr la victoria

Suscríbete a nuestros canales

Mariah Carey. Nació en Estados Unidos, Nueva York, el 27 de marzo de 1969, a las 07:22 am, es del signo Piscis con ascendente Tauro y Luna en Cáncer. Cantante, compositora, productora, modelo y actriz. Hija de emigrantes, su madre irlandesa y su padre venezolano. Es una de las voces femeninas más importante en la historia de la música con registros vocales de cinco octavas. Ha participado en 11 películas, 16 discos, 13 giras mundiales. Tiene Récord de ventas por encima de 230 millones de copias. Ha recibido más de 160 premios a lo largo de su carrera, destacando 6 Grammy, 19 World Music Awards, 20 Billboard Music Awards y 10 American Music Awards. Es madre de dos hijos.

Futuro: En general, se enfrentará a años muy fuertes desde el 2026 hasta 2032 donde podrá volver a estar estable y veremos si recupera su brillo artístico o continúa como una gran leyenda de la música.

Salud: Se verá muy complicada durante los años 2026-27. Sus problemas de movilidad serán considerables y tendrá que hacer una pausa en su carrera. Suspender compromisos y no comprometer su presencia para priorizar su salud.

Amor: Sus emociones estarán volcadas para la familia y sus hijos, con el fin de mantener un flujo amoroso entre todos. Su vida en pareja será colocada a un lado y no será una prioridad. La entrega a Dios se convertirá en una excelente salida para encausar su amor interno.

Dinero: El dinero seguirá fluyendo cómodamente gracias a sus ingresos por regalía de ventas de sus disco y derechos de autor en las diversas plataformas digitales del mundo. No creo que pueda hacer muchas presentaciones por su deterioro de salud.

Familia: El apoyo de sus hijos será fundamental para avanzar en la búsqueda del equilibrio emocional necesario para seguir adelante. Los pocos amigos estarán presentes y la unión familiar será un factor determinante para lograr la victoria.

Emociones: Serán muy complicadas e inestables, al ver que por problemas de salud no avanza en su carrera artística y estará pensando en retirarse de la música. Deberá buscar ayuda espiritual para soportar las situaciones que vivirá en los próximos años.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

