Postre con bajo índice glucémico y alto contenido en fibra: Crepes de manzana

Suscríbete a nuestros canales

Desayunar e incluso cenar con crepes puede ser una costumbre de muchas personas, pues es una especie de pan plano sin leudar elaborado de harina y agua, o leche; y que generalmente se rellena de frutas frescas, chocolate, mermelada, crema pastelera, o lo que más se le antoje al comensal.

Esta preparación es considera por muchos como un postre de fácil elaboración y según los ingredientes que la componen pueden ser más o menos saludables. Si estás pensando en prepararlas te compartimos la receta de una opción apta para diabéticos. Cookpad publicó esta alternativa en la que se incorpora la manzana. Una fruta recomendada para pacientes diabéticos, pues tiene un bajo índice glucémico y alto contenido de fibra.

¿Qué necesita para elaborar crepes de manzana?

Ingredientes

- Huevo (1)

- Harina común, integral o de avena (1 taza)

- Manteca o aceite (cantidad necesaria para el sartén)

- Splenda para cocinar (50 g /100 g)

- Leche (cantidad necesaria)

- Manzanas grandes (2 o 3)

- Canela (al gusto)

Preparación

1. Colocar la taza de harina y el huevo en un bol y mezclar.

2. Incorporar poco a poco la leche hasta conseguir una mezcla chiclosa pero líquida.

3. Calentar la sartén a fuego mínimo y colocar manteca o aceite.

4. Con cuidado, poner un poco de la mezcla hasta ir formando cada uno de los panqueques o crepes.

5. Lavar, pelar y picar las manzanas en pequeños pedazos.

6. Poner las manzanas a fuego lento en el sartén enmantecado o aceitado.

7. Agregar un poco de canela y Splenda para endulzar la preparación.

8. Finalmente, cortar la mitad de las crepes y poner el relleno en el centro y dar la forma que desees para servir; puede ser forma de pañuelitos, redondos, etc.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube