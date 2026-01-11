Crepes de chocolate con crema de naranja: Empieza el día con un dulce desayuno

Suscríbete a nuestros canales

Las crepes o crepa como también se le conoce al pan plano sin leudar hecho con harina y agua, o leche, y con forma de disco, es una excelente opción para consumir en el desayuno e iniciar el día con energía.

Éstas, generalmente son dulces y se pueden comer solas o rellenas según tus preferencias. Si no sabes qué comer hoy, te compartimos la receta de Cocina Fácil para que realices unas crepes de chocolate con crema de naranja.

Es una preparación fácil, rápida y deliciosa para alegrarte el día y, además, aportan energía, pues son ricos en carbohidratos azúcares, fuentes rápidas de energía para el cuerpo. También proporcionan grasas y proteínas, siendo un buen combustible para el día, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Qué necesitas para elaborar crepes de chocolate?

Ingredientes

- Harina integral (2 cucharadas)

- Cacao en polvo (1 cucharadita)

- Naranja (1)

- Leche desnatada (150 mililitros)

- Aceite de oliva (1 cucharada)

- Azúcar (½ cucharadas)

- Piel de naranja rallada (½)

- Azúcar glas (cantidad al gusto)

- Huevo (1)

- Azúcar (20 g)

- Zumo de naranja (1)

- Gelatina en polvo (1 sobre)

- Queso blanco para untar (20 g)

Preparación

1. Para preparar la crema de naranja, cocinar al baño maría el zumo de naranja con el huevo batido, el azúcar y la gelatina hasta obtener una crema. Retirar y remover hasta que se enfríe.

2. Incorporar el queso y pasar la crema a una manga pastelera; reservar en la nevera.

3. Para la masa de las crepes, pasar por la batidora la harina, el cacao, la leche y el azúcar.

4. Cuajar las crepas por ambos lados en una sartén pincelada con aceite.

5. Formar unos cucuruchos y rellenar con la crema de naranja.

6. Servir decorados con el azúcar glas, la ralladura y la naranja pelada y cortada en gajos.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube