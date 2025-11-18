Carta astral de Isabella Ladera: Podría explorar otras alternativas en el mundo del espectáculo

Suscríbete a nuestros canales

Isabella Ladera nació en Puerto la cruz, Venezuela el 23 de agosto 1999 a las 11:05 am, es del signo Virgo con ascendente en Escorpio y Luna en Capricornio. Deportista, modelo, influencer, bilingüe y madre de una hija. En la actualidad, posee un poco más de 12 millones de seguidores entre todas las redes sociales. Es la número 14 en el ranking de popularidad en Venezuela.

Futuro: Su fama crecerá para finales del 2026 y principio del 2027, producto de nuevos contratos como modelo a nivel internacional. Podría explorar la alternativa de convertirse en cantante con el apoyo de un nuevo equipo de trabajo que la lleven al siguiente nivel. Invertirá en sí misma y se levantará con la victoria.

Salud: Se mantiene excelentemente bien, sin embargo, existe una crisis de salud importante en el año 2028 por el exceso de trabajo. Deberá continuar con sus hábitos positivos para mantener su imagen y seguir avanzando en su proceso de internacionalización.

Amor: En el presente tiene excelentes oportunidades de vivir romances y aventuras amorosas que no se concretan en el tiempo. Durante el 2030 tendrá una alternativa seria para llegar al altar y confiar una vez más en el amor.

Dinero: Desde el próximo 2026, el dinero fluirá de manera constante para comprar una buena casa y asegurar el futuro de su hija. Luego vendrán otras actividades como la posibilidad de invertir en ella misma para proyectarse con mayor impacto y sorprender al público.

Familia: Le cuesta mucho llegar a estabilizar una familia por su carácter fuerte y el alto nivel de exigencias. Con el tiempo, se desarrolla la madurez y comprenderá que es bueno soltar para dejar de discutir por situaciones irrelevantes.

Emociones: Es importante sanar las heridas del amor para abrirse a recibir mejores relaciones de pareja. Está totalmente consciente y es muy posible que busque ayuda profesional para perdonar. Si no lo logra se cerrará para siempre y permanecerá en relaciones sin compromisos.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informad en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube