Calor en el plato: cómo combatir las bajas temperaturas con el desayuno ideal

El invierno y los frentes fríos no solo cambian nuestra vestimenta, sino que exigen una transformación profunda en nuestros hábitos alimenticios. Cuando el termómetro baja, el cuerpo activa mecanismos de termogénesis para mantener sus funciones vitales, lo que se traduce en un gasto energético mayor.

Iniciar el día con los nutrientes correctos no es solo una cuestión de gusto, sino una estrategia biológica para mantener el bienestar y la productividad durante las jornadas más gélidas.

Los mejores alimentos para entrar en calor

Para recuperar el calor corporal de manera efectiva, no basta con que la comida esté "caliente" al tacto; lo importante es que el cuerpo genere energía al procesarla. Aquí te presentamos las mejores opciones para armar un desayuno blindado contra el frío:

Avena y cereales integrales: son el combustible de liberación lenta por excelencia. Al ser carbohidratos complejos, el cuerpo tarda más en descomponerlos, lo que mantiene la temperatura interna estable por más tiempo. Una taza de avena con canela es, posiblemente, el mejor escudo térmico matutino.

son el combustible de liberación lenta por excelencia. Al ser carbohidratos complejos, el cuerpo tarda más en descomponerlos, lo que mantiene la temperatura interna estable por más tiempo. Una taza de avena con canela es, posiblemente, el mejor escudo térmico matutino. El poder de las especias: ingredientes como el jengibre, la canela y la pimienta tienen propiedades termogénicas. El jengibre, en particular, aumenta el flujo sanguíneo y genera una sensación de calor casi inmediata. Añadirlos al té o al café marca una gran diferencia.

ingredientes como el jengibre, la canela y la pimienta tienen propiedades termogénicas. El jengibre, en particular, aumenta el flujo sanguíneo y genera una sensación de calor casi inmediata. Añadirlos al té o al café marca una gran diferencia. Grasas saludables: los frutos secos y las semillas aportan calorías de alta calidad que actúan como "leña" para nuestro metabolismo. Un puñado de estos en el desayuno ayuda a crear una reserva de energía duradera.

los frutos secos y las semillas aportan calorías de alta calidad que actúan como "leña" para nuestro metabolismo. Un puñado de estos en el desayuno ayuda a crear una reserva de energía duradera. Bebidas a la temperatura justa: aunque un café hirviendo parece la solución, las bebidas demasiado calientes pueden provocar sudoración, lo que irónicamente termina enfriando el cuerpo. Lo ideal es consumir infusiones o leche a una temperatura tibia-caliente constante.

aunque un café hirviendo parece la solución, las bebidas demasiado calientes pueden provocar sudoración, lo que irónicamente termina enfriando el cuerpo. Lo ideal es consumir infusiones o leche a una temperatura tibia-caliente constante. Proteínas para el motor: el huevo o el yogur griego requieren más energía para ser digeridos que los azúcares simples. Este esfuerzo digestivo aumenta la temperatura corporal desde adentro hacia afuera.

