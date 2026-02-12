Uñas sanas y fuertes: acelera su crecimiento con esta fórmula casera a base de aceite de oliva

Suscríbete a nuestros canales

Los cambios climáticos también debilitan las uñas, por ejemplo, el exceso de humedad puede generar hongos, según la información reseñada por Medline plus.

Además, el déficit nutricional es una de las causas más comunes por la cual se minimiza el fortalecimiento de las uñas, ya que, requieren nutrientes para mantenerse en buen estado y al organismo no tenerlos pueden quebrarse.

Sin embargo, existe una amplia gama de tratamientos naturales para acelerar el crecimiento de las uñas, al tiempo que estén largas y sanas, por ejemplo, el aceite de oliva en combinación con el aloe vera contiene propiedades vitamínicas que hidratan todas las capas de las uñas.

Así debes aplicar el producto

Se sugiere que la persona aplique un poquito de la mascarilla en cada uña, una vez al día y deje actuar el producto durante 10 minutos, posteriormente, debe retirar el exceso del producto con un algodón húmedo.

Asimismo, es propicio acotar que la hidratación también es importante para acelerar el crecimiento de las uñas, por ello, lo más idóneo es que la persona ingiera mínimo siete vasos de agua durante el día.

En conclusión, para mantener las uñas sanas y fuertes la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

