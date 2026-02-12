Horóscopo del 12 de febrero: Ten paciencia y toma el control de tu vida de manera positiva

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: En la vida siempre es importante ver nuestros errores. Hoy tienes una oportunidad inmensa de poder analizar mejor lo que está sucediendo y rectificar algunos elementos. Estás bajo las influencias de un trígono positivo con Lilith. El Universo te brinda esa alternativa positiva de poder ver en tu interior y saber mejor qué es lo que debes cambiar para lograr ser un mejor ser humano más espiritual y positivo.

TAURO: Mantente en movimiento y confía en que la sincronía del Universo está trabajando a tu favor para abrir las puertas del éxito que tanto mereces. Se activó un trígono excepcional con la Luna la cual bendice tu mundo interior. Recuerda que tu mente es un imán que atrae aquello en lo que decides enfocarte con fe. No permitas que las dudas pasajeras nublen la claridad de tu propósito, pues hoy el Cosmos respalda cada palabra que decretas.

GÉMINIS: En estos momentos tienes una oposición negativa con Lilith y se te están trancando los caminos. Tienes que buscar la manera de establecer nuevas metas y entender que por el camino que estás transitando no es el correcto. Debes verificar tus acciones. Calmarte, relajarte y avanzar en otro sentido. Por favor ten paciencia y toma el control de tu vida de manera positiva. Piensa mejor antes de actuar impulsivamente.

CÁNCER: La Luna posicionada en tu signo opuesto genera una fluctuación que altera tu equilibrio interno. Mantén la calma y resguarda tu fuego interior, pues muy pronto el firmamento se alineará nuevamente para devolverte el protagonismo y la gloria que te pertenecen por derecho propio. Utiliza este tiempo de introspección para observar tus sombras y aprender de aquello que el ruido del éxito no te deja ver.

LEO: Tu oposición con Marte indica un momento de gran tensión y desafío. Es fundamental que prestes atención a tus acciones y reflexiones con cautela. Existe la posibilidad que estés cometiendo errores significativos, por lo que hacer una pausa para evaluar y corregir el rumbo puede evitar mayores dificultades en el futuro. Actuar con honestidad y equilibrio te ayudará a comprender mejor la situación. Si consideras que es necesario pedir perdón, hazlo con sinceridad y apertura.

VIRGO: La Luna te favorece con un trígono armonioso. Mantente receptivo a las señales del entorno, ya que la claridad que recibes es el cimiento de la estabilidad que tanto has anhelado construir. Permite que tu sentido innato de la justicia y la belleza guíe tus decisiones, asegurando que cada paso que des esté en perfecta sintonía con tu propósito superior.

LIBRA: La sombra no es enemiga, es maestra. Lilith, hoy te hace un sextil positivo, brindándote una oportunidad impresionantemente de ver tu lado negativo y tus emociones más intensas a nivel sombrío. Estás en un momento donde puedes rectificar algunas emociones y modificar tus comportamientos de una manera más efectiva. Puedes ver tu reflejo en el espejo y decidir si quieres esa imagen o estás dispuesto a ver otra imagen. Lilith te ofrece abrir un portal para explorar tu sombra con honestidad y coraje.

ESCORPIO: Estás bajo la influencia positiva de un sextil, lo que eleva tu estado anímico y te mantiene en una vibración muy favorable. La Luna te sonríe y te ofrece la oportunidad de alcanzar estabilidad emocional. Disfruta este momento de bienestar, pero no te estanques en la comodidad, la gloria es un paso, no un destino. Recuerda que en esta vida hemos venido a evolucionar, a crecer y a seguir caminando con conciencia por el sendero de la luz.

SAGITARIO: Con buenas energías, disfrutas de un sextil positivo con Marte y todo se inicia con gran fuerza y fluidez. Es un cambio muy bueno donde vas a tener resultados impresionantes. Debes seguir adelante y no puedes frenar en estos momentos. Seguramente todo se va a acelerar y estarás enfocado. Todo comienza hoy con alegría, por un futuro mejor, lleno de calidad de vida y bienestar. Sigue adelante, no te apacigües ahora.

CAPRICORNIO: La Luna al pasar por tu signo genera una liberación de experiencias que ya cumplieron su propósito en tu evolución. Al limpiar tu jardín interior de sentimientos negativos, permites que florezca la creatividad y la vanguardia que definen tu esencia. Confía en que al soltar el peso del pasado tu espíritu ganará el impulso necesario para volar hacia los horizontes de libertad que siempre has soñado conquistar.

ACUARIO: Hoy se juntan dos planetas importantes, la Luna y Plutón para darte la fuerza necesaria para que sigas creciendo y puedas manejar los cambios y transformaciones que necesita tu vida. El Universo desea que te adaptes a tu nuevo estilo de vida y puedas volver a tener paz en tu corazón. Sabemos que has sufrido muchos procesos nuevos, pero debes entender que son necesarios para que puedas evolucionar y mejorar.

PISCIS: Hoy Venus está en tu signo astrológico. Excelente movimiento de Venus para abrirte los caminos del amor y la pasión en tu vida y así poder disfrutar al máximo esta energía positiva espectacular que te va a permitir vivir momentos pletóricos con tu pareja. Organiza una velada espectacular con muchos detalles y espero que lo aproveches al máximo y sigas adelante. Dios te bendiga.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

