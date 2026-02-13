¡Dile adiós a la grasa del cabello!: Apuesta por estos tres remedios caseros

Suscríbete a nuestros canales

Cuando la grasa del cabello dice presente, es momento de tomar acción y esto implica no solo buscar la solución para eliminarla, sino que también es esencial conocer la causa para así combatirla de raíz.

Ten en cuenta que existen muchas causas posibles y no siempre es sinónimo de poca o mala higiene, muchas personas tienen un exceso de grasa y esto es consecuencia de las hormonas y la genética.

Además, expertos señalan que existen algunos factores como el estrés y la toma de píldoras anticonceptivas que afectan los niveles de las hormonas, y pueden perjudicar incluso la oleosidad del cabello.

En tal sentido, conviene siempre buscar ayuda de especialistas que te asesoren y dar con una solución oportuna al problema.

¿Qué puedo hacer para eliminar la grasa del cabello?

Un punto importante es “lavar el cuero cabelludo con el champú adecuado, que no contenga sulfatos ni parabenos, y que además de limpiarlo en profundidad consiga estimular el folículo piloso aumentando el riego sanguíneo para que haya más oxigenación y las glándulas no segreguen sebo”, explica el blog de belleza I.C.O.N, D2.

También se recomienda evitar el uso de productos cosméticos para el cabello a base de siliconas; no frotar ni tocar el cabello en exceso; lavar el pelo de dos a tres veces por semana, pues mientras más lo lavas, más grasa se genera; y jamás utilizar agua caliente para lavar el pelo porque puede eliminar los aceites naturales, y hacer que el cuero cabelludo reacciones de forma exagerada y produzca más aceite.

Finalmente, y no menos importante, termina el lavado del pelo con agua fría, pues ayuda a asentar las cutículas y da como resultado un brillo adicional sin ningún efecto graso.

Solución casera

Para acabar con la grasa del cabello, se recomienda limpiarlo profundamente y para ello el uso de champús clarificado o con ingredientes como carbón activado, cítricos o lauril sulfato, son una buena alternativa.

Pero, además, los remedios caseros de las abuelas no te harán quedar mal. Apuesta por estos:

1. Esparce un poco de talco o maicena en las raíces del pelo, deja actuar algunos minutos para que absorba la grasa y luego peina hasta eliminar los residuos. También puedes usar el secador de cabello para retirar el exceso de talco. Este remedio casero ayuda a que el cabello tenga un aspecto limpio y fresco por un tiempo más.

2. Aplica sobre el cabello húmedo una mascarilla elaborada con huevo para eliminar la grasa del pelo. Solo debes mezclar en un bol dos claras de huevo y deja actuar 15 minutos, transcurrido el tiempo, lava con un champú suave y enjuaga con abundante agua.

3. Apuesta por aplicar vinagre de manzana como enjuague, para ello añade 2 o 3 cucharadas de vinagre en un vaso con agua y remueve, luego aplica sobre el cabello húmedo después de lavado y deja actuar por 10 minutos. Transcurrido el tiempo, enjuaga con agua fría.

