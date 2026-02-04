Suscríbete a nuestros canales

Lograr un crecimiento saludable requiere de tener una hebra capilar fortalecida, y esto no se logra por arte de magia, sino con una alimentación equilibrada, y con cuidados básicos utilizando productos capilares adecuados.

Además, según refiere la Inteligencia Artificial para fortalecer el cabello es crucial nutrirlo desde la raíz con una dieta rica en proteínas, hierro y vitaminas (A, B, C, D, E), limitar el uso de herramientas de calor, usar champú hidratante, aplicar acondicionador, realizar masajes capilares, usar aceites naturales y cortar las puntas con regularidad.

¿Cómo fortalecer la hebra capilar y lograr un crecimiento saludable?

La compañía farmacéutica Cantabria Labs presente en más de 100 países y líder en prescripción dermatológica en España comparte en su blog que, a menudo la constancia en pequeños gestos diarios puede marcar la diferencia entre un cabello débil y quebradizo y un pelo sano y fuete.

Por tanto, si se te está cayendo el cabello más de lo habitual o tu melena está apagada, debes cuidar tu alimentación, evitar químicos y herramientas de calor, aplicar masajes en el cuero cabelludo, e incluye en tu rutina algunos productos comerciales o naturales que mejoren tu salud capilar.

Al natural

Si eres más de utilizar mascarillas y tratamientos caseros, prueba con esta fórmula natural que fortalece la hebra capilar, estimula un crecimiento más saludable, nutre el cuero cabelludo, restaura su volumen y reduce la caída del pelo en pocas semanas, según la constancia con la que la aplicas.

Necesitas: dos cucharadas de aceite de jojoba, una cucharada de aceite de semillas de uva, dos a tres rodajas finas de jengibre fresco, una cucharadita de hojas secas de romero.

Vierte los aceites de jojoba y semillas de uva en un recipiente en una olla pequeña, asegúrate de que no humee y agrega las rodajas de jengibre y el romero seco, dejar que infusionen durante unos 10 minutos, luego cuela la mezcla, y obtén solo el aceite puro.

El aceite resultante debes aplicarlo en el cuero cabelludo y las raíces, masajea durante cinco minutos, y finalmente deja actuar entre 10 y 20 minutos más. Transcurrido el tiempo, enjuaga con abundante agua.

