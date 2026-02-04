Así puedes prevenir los tipos de cáncer más comunes: hazte de forma oportuna estos exámenes médicos

Suscríbete a nuestros canales

El cáncer es una de las enfermedades más diagnósticadas en el mundo durante los últimos diez años y consiste en la propagación de células anormales en el organismo, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para la salud.

De acuerdo a la información reseñada por Vivo Labs los tipos de cáncer más comunes son: cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata.

¿Cuáles son los exámenes que previenen esos tipos de cáncer?

Cáncer de mama: es uno de los más comunes, ya que, ocho de cada diez mujeres son diagnosticadas con la enfermedad, la cual puede ser prevenida a tiempo con la mamografía.

Cáncer de pulmón: se diagnóstica comúnmente en hombres, dado que, tienden a fumar cigarro constantemente. La tomografía computarizada de baja dosis es el exámen ideal para prevenir la enfermedad.

Cáncer de próstata: es diagnosticado en cinco de cada diez hombres que asisten a la consulta de urología. Sin embargo, el examen preventivo para este tipo de cáncer es el antígeno prostático específico (PSA).

Cabe destacar, que lo ideal es que la persona se realicé mínimo un chequeo médico general durante el año, con la finalidad de prevenir cualquier tipo de diagnóstico severo.

A su vez, es propicio acotar que la alimentación y el estrés son dos de los factores que más influyen de manera negativa en la enfermedad antes mencionada.

En definitiva, para evitar la aparición del cáncer la persona debe implementar habitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

