La maravillosa semilla rica en vitamina E que controla el nivel de los triglicéridos: esta es la cantidad que debes consumir

Suscríbete a nuestros canales

Comúnmente, los triglicéridos se elevan debido a que el cuerpo no libera las toxinas necesarias para quemar la grasa, por ende, cuando esta se acumula en el organismo descontrola su buen funcionamiento, según la información reseñada por la Clínica mayo.

En ese sentido, es propicio acotar que los triglicéridos son un tipo de grasa, de hecho, la más común del cuerpo, generada por los alimentos que ingieres constantemente, es decir, mientras más saludable sea tu alimentación cotidiana, mejor funcionará tu organismo.

De acuerdo a la información divulgada por el National Institutes Of Health, la quinoa es una de las mejores opciones para contrarrestar los triglicéridos altos, gracias a las propiedades que contiene, en particular la vitamina E y C, ambas necesarias para el organismo. Se sugiere que incluyas esta semilla en tu menú cotidiano, especialmente en el desayuno, ya que, es la comida más importante del día.

Foto cortesía de: freepik

Asimismo, otra de las opciones para consumir quinoa es llenar un vaso con agua y agregarle dos cucharadas soperas de esta, luego colarla y beber ese líquido, deberías hacerlo en ayuna.

Cabe destacar, que notarás los resultados del tratamiento en función de cómo se encuentre tu organismo, es decir, si padeces alguna patología de salud el efecto de la quinoa tardará un poco más en manifestarse.

En conclusión, lo ideal es que mínimo te realices dos chequeos médicos durante el año, lo cual contribuirá a prevenir la aparición de enfermedades crónicas.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube