Gastronomía

¡Postre saludable y económico para la familia! Guía completa para preparar un flan de naranja con menos de 10 ingredientes

La naranja mejora el funcionamiento del sistema digestivo, regula la presión arterial y controla el nivel de glucosa en la sangre

Por Kristy Vásquez
Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 05:00 am
¡Postre saludable y económico para la familia! Guía completa para preparar un flan de naranja con menos de 10 ingredientes
Foto cortesía de: freepik

La naranja mejora el funcionamiento del sistema digestivo, regula la presión arterial y controla el nivel de glucosa en la sangre, de acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde. Cabe destacar, que la naranja es una fruta cítrica rica en vitamina C, minales y antioxidantes que aportan múltiples beneficios al organismo, especialmente fortalece el sistema inmunológico.

Actualmente, existen múltiples opciones de postres a base de naranja, pero el flan es uno de los más comunes, ya que, su origen se remonta a la época del imperio romano.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar un flan de naranja

Ingredientes

800 ml de leche.

1 lata de leche condensada.

500 g de gelatina sin sabor.

3 naranjas sin concha.

6 huevos.

2 tazas de agua.

Preparación

  1. Hierve el agua, la leche líquida y condensada hasta obtener una mezcla homogénea.
  2. Agrega la gelatina sin sabor y los huevos a la mezcla. Bate hasta que se incorporen en su totalidad.
  3. Añade las naranjas picadas a la preparación y bate hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Cocina la mezcla durante 10 minutos a fuego bajo.
  5. Vierte la mezcla en un recipiente y llévala al horno durante 20 minutos.
  6. Retira el flan del horno y déjalo enfriar.
  7. Decóralo al gusto y consúmelo.

En conclusión, el flan de naranja es un postre saludable e ideal para la merienda cotidiana. Además, es fácil y rápido de preparar con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Florida
Miami
Nueva York
Miércoles 04 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América