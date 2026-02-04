¡Postre saludable y económico para la familia! Guía completa para preparar un flan de naranja con menos de 10 ingredientes

La naranja mejora el funcionamiento del sistema digestivo, regula la presión arterial y controla el nivel de glucosa en la sangre, de acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde. Cabe destacar, que la naranja es una fruta cítrica rica en vitamina C, minales y antioxidantes que aportan múltiples beneficios al organismo, especialmente fortalece el sistema inmunológico.
Actualmente, existen múltiples opciones de postres a base de naranja, pero el flan es uno de los más comunes, ya que, su origen se remonta a la época del imperio romano.
Paso a paso para preparar un flan de naranja
Ingredientes
800 ml de leche.
1 lata de leche condensada.
500 g de gelatina sin sabor.
3 naranjas sin concha.
6 huevos.
2 tazas de agua.
Preparación
- Hierve el agua, la leche líquida y condensada hasta obtener una mezcla homogénea.
- Agrega la gelatina sin sabor y los huevos a la mezcla. Bate hasta que se incorporen en su totalidad.
- Añade las naranjas picadas a la preparación y bate hasta obtener una mezcla homogénea.
- Cocina la mezcla durante 10 minutos a fuego bajo.
- Vierte la mezcla en un recipiente y llévala al horno durante 20 minutos.
- Retira el flan del horno y déjalo enfriar.
- Decóralo al gusto y consúmelo.
En conclusión, el flan de naranja es un postre saludable e ideal para la merienda cotidiana. Además, es fácil y rápido de preparar con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados.
Foto cortesía de: freepik
Visita nuestra sección Variedades
Mantente informado en nuestros canales
de WhatsApp, Telegram y YouTube