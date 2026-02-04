¡Postre saludable y económico para la familia! Guía completa para preparar un flan de naranja con menos de 10 ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

La naranja mejora el funcionamiento del sistema digestivo, regula la presión arterial y controla el nivel de glucosa en la sangre, de acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde. Cabe destacar, que la naranja es una fruta cítrica rica en vitamina C, minales y antioxidantes que aportan múltiples beneficios al organismo, especialmente fortalece el sistema inmunológico.

Actualmente, existen múltiples opciones de postres a base de naranja, pero el flan es uno de los más comunes, ya que, su origen se remonta a la época del imperio romano.

Paso a paso para preparar un flan de naranja

Ingredientes

800 ml de leche.

1 lata de leche condensada.

500 g de gelatina sin sabor.

3 naranjas sin concha.

6 huevos.

2 tazas de agua.

Preparación

Hierve el agua, la leche líquida y condensada hasta obtener una mezcla homogénea. Agrega la gelatina sin sabor y los huevos a la mezcla. Bate hasta que se incorporen en su totalidad. Añade las naranjas picadas a la preparación y bate hasta obtener una mezcla homogénea. Cocina la mezcla durante 10 minutos a fuego bajo. Vierte la mezcla en un recipiente y llévala al horno durante 20 minutos. Retira el flan del horno y déjalo enfriar. Decóralo al gusto y consúmelo.

En conclusión, el flan de naranja es un postre saludable e ideal para la merienda cotidiana. Además, es fácil y rápido de preparar con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados.

