Gastronomía

¡Saludable y económico! Flan de limón con seis ingredientes: paso a paso para prepararlo en menos de 45 minutos

El limón es una de las frutas más utilizadas en la repostería, ya que, su sabor es exquisito

Por Kristy Vásquez
Domingo, 11 de enero de 2026 a las 06:30 am
¡Saludable y económico! Flan de limón con seis ingredientes: paso a paso para prepararlo en menos de 45 minutos
Foto cortesía de: freepik

El limón es una de las frutas más utilizadas en la repostería, ya que, su sabor es exquisito. Además, es fácil de añadir a tortas, quesillos o flan, el último es una de las opciones favoritas de los más pequeños de la casa, gracias a la textura que posee.

De acuerdo a la información divulgada por Tua Saúde, el limón contiene vitamina C, vitamina A, vitamina E, ácido fólico, calcio, potasio, magnesio, fósforo y hierro, todos favorecen a la pérdida de peso, al tiempo que combaten el estreñimiento y disminuye la presión arterial.

Foto cortesía de: freepik

Receta para preparar flan de limón

Ingredientes

3 cucharadas de miel.
1 lata de leche condensada.
6 huevos.
1 lata de leche evaporada.
500 ml de jugo de limón.
1 taza de agua.

Preparación

1-Hierve el agua, la leche evaporada y condensada hasta obtener una mezcla homogénea.
2- Agrega el jugo de limón y los huevos a la mezcla. Bate hasta que los ingredientes se incorporen bien.
3- Añade la miel a la mezcla y bate durante cinco minutos.
4- Cocina la mezcla durante 10 minutos a fuego bajo.
5- Vierte la mezcla en un recipiente y llévala al horno durante 25 minutos.
6- Retira el flan del horno y déjalo enfriar.
7-Decóralo al gusto.

En conclusión, el flan de limón es ideal para repartir en celebraciones, ya que, con pocos ingredientes se obtienen abundantes porciones y también funciona para la merienda cotidiana.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección  Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de  WhatsApp Telegram  y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Florida
empleos
Domingo 11 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América