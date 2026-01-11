¡Saludable y económico! Flan de limón con seis ingredientes: paso a paso para prepararlo en menos de 45 minutos

Suscríbete a nuestros canales

El limón es una de las frutas más utilizadas en la repostería, ya que, su sabor es exquisito. Además, es fácil de añadir a tortas, quesillos o flan, el último es una de las opciones favoritas de los más pequeños de la casa, gracias a la textura que posee.

De acuerdo a la información divulgada por Tua Saúde, el limón contiene vitamina C, vitamina A, vitamina E, ácido fólico, calcio, potasio, magnesio, fósforo y hierro, todos favorecen a la pérdida de peso, al tiempo que combaten el estreñimiento y disminuye la presión arterial.

Foto cortesía de: freepik

Receta para preparar flan de limón

Ingredientes

3 cucharadas de miel.

1 lata de leche condensada.

6 huevos.

1 lata de leche evaporada.

500 ml de jugo de limón.

1 taza de agua.

Preparación

1-Hierve el agua, la leche evaporada y condensada hasta obtener una mezcla homogénea.

2- Agrega el jugo de limón y los huevos a la mezcla. Bate hasta que los ingredientes se incorporen bien.

3- Añade la miel a la mezcla y bate durante cinco minutos.

4- Cocina la mezcla durante 10 minutos a fuego bajo.

5- Vierte la mezcla en un recipiente y llévala al horno durante 25 minutos.

6- Retira el flan del horno y déjalo enfriar.

7-Decóralo al gusto.

En conclusión, el flan de limón es ideal para repartir en celebraciones, ya que, con pocos ingredientes se obtienen abundantes porciones y también funciona para la merienda cotidiana.

Foto cortesía de: freepik

