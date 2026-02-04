Horóscopo del 4 de febrero: Es mejor buscar el equilibrio

ARIES: Quirón se manifiesta pasando por tu signo astrológico. No temas a lo que descubras en la quietud, pues allí reside la fuerza necesaria para renovar tu espíritu. Al sanar tus heridas antiguas, finalmente estarás listo para conquistar tus metas más ambiciosas. Este proceso de introspección será la llave que desbloquee nuevas oportunidades de éxito personal.
TAURO: Se juntan dos planetas importantes, la Luna y Plutón, para darte la fuerza necesaria para que sigas creciendo y puedas manejar los cambios y transformaciones que necesita tu vida. El Universo desea que te adaptes a tu nuevo estilo de vida y puedas volver a tener paz en tu corazón. Sabemos que has sufrido muchos procesos nuevos, pero debes entender que son necesarios para que puedas evolucionar y mejorar.
GÉMINIS: Existe una cuadratura negativa con la Luna. Estas triste y deberías de calmarte, relajarte y buscar más paz en tu interior. Hay que comprender que hay malos momentos y que estos pasan rápidamente y no son permanentes. Tienes que cultivar más la tolerancia y no reaccionar de manera tan impulsiva. Sería muy bueno si puedes aguantar un poco la presión y así poder avanzar en tu camino de vida sin tantos tropiezos.
CÁNCER: En este instante se está produciendo un sextil positivo con la Luna. Esta energía sutil te brinda la oportunidad de tener un equilibrio perfecto dentro de tu ser. También te ayuda a dejar atrás los procesos difíciles que has vivido. Debes caminar adelante en el sendero de la Luz, con pasos firmes, para permitir una evolución concreta de tu ser. El Universo es benevolente y te admite hacer grandes avances. ¡Dios se hace presente!
LEO: Existe una cuadratura negativa con Urano. Esto altera todo tu sistema nervioso, seguramente vas a recibir una noticia negativa y puede ocasionarte algún proceso de desequilibrio emocional. Tienes que calmarte y relajarte. Debes evitar un colapso. Es el momento de hacer una pausa en tu vida y prestar atención a lo que estás haciendo. Es mejor buscar el equilibrio.
VIRGO: La Luna te visita en estos momentos y pasa por tu signo astrológico. Te brinda ayuda y genera en tu vida emociones positivas en busca de un equilibrio interior. Estas energías te permiten tener sosiego y más paz en tu corazón. Es un día especial donde debes conectar de manera positiva y avanzar desde el punto de vista emocional. Cuando se logra alcanzar la calma, se inicia el proceso de cambio de nivelación corporal.
LIBRA: Tu situación sentimental se empieza a estabilizar. Venus, el planeta del amor, te está ayudando con un trígono positivo espectacular. Ahora estás con más energías seductoras y con grandes posibilidades de concretar una relación amorosa estable. Todo está a tu favor y ahora lo que queda es disfrutar de la velada y de la entrega de tu corazón a cupido para que todo pueda fluir de manera fácil.
ESCORPIO: Hoy tiene un sextil positivo con la Luna. Es necesario seguir adelante crecer y cultivar el equilibrio emocional. Hay que buscar una estabilidad familiar y ver cómo la vida te ofrece momentos de felicidad plena. Mereces lo mejor de esta realidad física. Vienen instantes llenos de gloria y armonía para que disfrutes de manera positiva. Todavía hay que seguir trabajando y luchando por un bienestar dimensional.
SAGITARIO: Tienes activa una cuadratura negativa con la Luna. Tus emociones están en total desequilibrio y te causa mucho daño. Debes calmarte y analizar mejor la situación. Hay momentos en los que piensas que tienes todo controlado y realmente no es así. Revisa tus acciones y observa los resultados que tienes para poder hacer ajustes y lograr corregir tu camino para vivir con más paz en tu corazón.
CAPRICORNIO: La Luna está en trígono positivo y esta energía te permite conectarte con Dios de manera más fácil y directa. Es importante continuar creciendo y desarrollándote a nivel espiritual. Es un momento especial para lograr un avance significativo en tu vida. Ya queda de tu parte mantener el enfoque y buscar subir al siguiente nivel. No tienes ninguna excusa para evitar el progreso.
ACUARIO: Es importante conectarte con la energía poderosa de Plutón. Esa fuerza está pasando por tu signo astrológico desde hace ya un tiempo y cada día que pasa, avanzas en este planeta con alegría. Eres un gran maestro espiritual con mucha sabiduría por haber pasado tantas experiencias enriquecedoras durante estos últimos tiempos. Es el momento de dar gracias a Dios por recibir tanta ayuda en momentos difíciles.
PISCIS: En este instante cósmico existe una oposición con la Luna. Es muy probable que te sientas mal o sencillamente no te sientas seguro de los cambios que está realizando en tu vida. Incluso la situación se puede complicar un poco más. Estás pensando que las acciones que ejecutaste no son las correctas. Lo importante es tomar decisiones y no quedar estático. Cualquier acción sea buena o sea mala, es mejor que ninguna.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin