Día Mundial contra el Cáncer: los alimentos muy populares que te colocan en riesgo de tumores

El solo hecho de escuchar la palabra cáncer es para muchas personas sinónimo de muerte, pero esto es un error, en la actualidad, gracias a los avances en detección temprana y tratamientos innovadores, han aumentado significativamente las tasas de supervivencia.

Esta es una enfermedad que, en muchos casos, puede curarse o tratarse como una condición crónica, refiere la Inteligencia Artificial.

Día Mundial contra el Cáncer

Cada 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer con el objeto de sensibilizar, educar y movilizar a la sociedad en la prevención, detección temprana y tratamiento de esta enfermedad, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la principal causa de muerte en el mundo. “En 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir, casi una de cada seis de las que se registraban”.

Además, la OMS señala que “alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se deben al consumo de tabaco, a un elevado índice de masa corporal, al consumo de alcohol, a una baja ingesta de frutas y verduras y a la falta de actividad física”.

Partiendo de ello, es clave modificar algunos hábitos cotidianos que ayuden a prevenir dicha enfermedad.

Importancia de la alimentación

Tal como señalamos existen diversos factores que pueden ocasionar la enfermedad, entre ellos: el sedentarismo, fumar, la obesidad, la radiación, las hormonas, la alimentación, entre otros.

En tal sentido, la recomendación de los expertos es modificar esas conductas nocivas e implementar aquellas que favorezcan la salud y bienestar, como, por ejemplo, mejorar la alimentación.

Mantener una dieta sana y equilibrada ayuda a prevenir el cáncer. Es decir, una alimentación variada es crucial para mantener los aportes necesarios de nutrientes que el cuerpo necesita y es pilar de la salud, porque previene enfermedades y condiciones que pueden aumentar el riesgo de cáncer.

¿Qué comer?

Los especialistas resaltan que la alimentación es un aspecto clave que se puede controlar para reducir el riesgo de desarrollar cáncer. “Algunos estudios han demostrado que ciertos alimentos, gracias a sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y nutritivas, pueden ayudar a prevenir el cáncer”.

Te compartimos cuáles son esos alimentos que debes incluir en la dieta:

1. Coles. En este grupo se incluyen: col, coliflor, rábanos, nabos, coles de Bruselas; y poseen compuestos fitoquímicos que generan enzimas que bloquean el daño originado por los agentes carcinógenos. Además, son ricos vitaminas, betacarotenos, ácido fólico, calcio, hierro, zinc, potasio, azufre, selenio y silicio.

2. Verduras rojizas. Aquí entran la zanahoria, el pimiento, la remolacha, la calabaza y el tomate. Éste último lidera el grupo por su alto contenido en carotenoides, lo que le da propiedades antitumorales únicas. Se recomienda consumir al menos alguna verdura rojiza cada día.

3. Frutos rojos. Deben su color a los betacarotenos y a los polifenoles, fotoquímicos que poseen poderosas propiedades anticancerígenas y antioxidantes.

4. Frutas cítricas. Una mayor ingesta de frutas cítricas podría disminuir el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, como el de páncreas y estómago; del tracto digestivo y respiratorio superior. Tener en cuenta que si se consumen en zumo se pierde la fibra, aunque el resto de las propiedades se mantienen.

5. Aceite de oliva. La ingesta de aceite de oliva crudo, como aliño de ensaladas o para rehogar verduras, o bien tomar una cucharadita en ayunas para mejorar el tránsito intestinal.

6. Ajo y cebolla. Estos bulbos contienen alicina, un compuesto que se ha demostrado que destruye las células cancerosas en estudios de laboratorio. Además, son antiinflamatorios, antisépticos, diuréticos, desinfectantes, antihipertensivos, entre otras muchas propiedades. Se recomienda consumir todos los días.

7. Pescados azules. Poseen grasa poliinsaturada que es saludable y eleva el colesterol bueno, ayudando a proteger del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares. En esta categoría están: sardina, boquerón, anchoa, trucha, atún, bonito, salmón, arenque, cazón, palometa, entre otros.

8. Yogur natural. El yogur y otros alimentos equivalentes como el queso fresco, el kéfir o el requesón son muy digestivos, regulan la flora intestinal y aportan calcio y azúcares, con mucha menos grasa que los quesos curados.

9. Pan tierno integral, linaza y frijoles. No es comerlos juntos, es que tienen un alto contenido en fibra, lo que favorece el tránsito intestinal y puede reducir el riesgo de cáncer colorrectal, entre otros.

10. Verduras de color verde. El color se debe a la clorofila, sustancia protectora frente al cáncer.

¡Alerta!

Por otra parte, se debe prestar atención al momento de preparar el menú de la familia, ya que existen algunos alimentos que aceleran la aparición del cáncer o aumentan las probabilidades de padecerlo. Estos alimentos denominados cancerígenos pueden estar integrados en nuestra dieta, e incluso, se consideran básicos e imprescindibles.

Entre estos alimentos se encuentran las carnes rojas, salchichas, jamón, carnes en lata, perros calientes, papas fritas, aditivos y colorantes, azúcares refinados, alimentos ahumados y carbonizados, leche, queso, yogur, pasta blanca, pan y arroz.

Conclusión

Adoptar una dieta variada y adaptada a tus requerimientos individuales es una vía segura para mejorar aspectos de tu salud. Incorpora algún tipo de actividad física y otras recreativas, para obtener un beneficio tanto físico como a nivel emocional; y reduce los alimentos fritos, asados, cocidos o de microondas.

