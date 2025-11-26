¡Te sorprenderás!: Mezclar tomate con estos ingredientes puede causar cáncer

Suscríbete a nuestros canales

Consumir tomate es beneficioso por su alto contenido en vitaminas A, C, K; además de minerales como potasio y magnesio. También aporta antioxidantes como el licopeno, que ayuda a proteger contra enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Se puede comer tomate todos los días?

Aunque el consumo de esta fruta es beneficioso, su consumo se debe hacer con moderación, sobre todo aquellas personas con acidez estomacal, reflujo gastroesofágico, síndrome del intestino irritable o problemas renales, pues su acidez puede empeorar todos esos cuadros.

“Consumir demasiados tomates puede provocar problemas digestivos, renales, urinarios y de otra índole”, explican expertos de VinMec.

“En general, los tomates son seguros. Sin embargo, como cualquier otro alimento, también tienen efectos perjudiciales si no se consumen correctamente. El consumo regular y excesivo de tomates puede afectar la salud”.

Es decir, como ocurre con todo en la vida, todo en exceso puede ser dañino, por lo que su ingesta se debe moderar, además, cuidar con que otros ingredientes se acompañan, porque puede ser perjudicial para la salud.

¡Ten presente!

La verdad no existe evidencia científica sólida que respalde que mezclar toma con otros alimentos sea realmente dañino, aunque existen algunas combinaciones específicas que se deben evitar porque podrían causar algunas reacciones adversas en el organismo.

Entre las combinaciones a evitar se encuentran, tomate con jamón, tomate con atún enlatado, y tomate con queso. No se trata del tomate en sí, sino de la reacción química que se produce al combinarse con esos otros ingredientes. Esa mezcla genera compuestos inflamatorios, oxida las células y con el tiempo puede abrir la puerta a enfermedades graves como el cáncer.

