Escudo contra el cáncer: como la rutina diaria y los chequeos médicos pueden salvar miles de vidas

En el panorama actual de la salud pública, la lucha contra las enfermedades crónicas ha dejado de ser una tarea exclusiva de los quirófanos para trasladarse a los hogares. Durante años, la medicina se enfocó principalmente en la reacción ante el síntoma; sin embargo, las tendencias globales y las organizaciones sanitarias coinciden hoy en que el arma más poderosa es la anticipación.

Fortalecer el organismo antes de que aparezca cualquier señal de alerta se ha convertido en la prioridad número uno para reducir las alarmantes cifras de mortalidad que afectan a la población.

El bienestar no depende únicamente de la genética, sino de un compromiso constante con el autocuidado. En una sociedad donde las patologías complejas avanzan de forma silenciosa, la educación sobre cómo vivimos y cómo nos alimentamos es fundamental.

La clave reside en transformar la prevención de un concepto abstracto a una práctica diaria, donde el ciudadano asume un rol activo en la protección de su propio futuro.

Foto: Freepik

Buenos hábitos y detección precoz asegura una protección casi total

Según informes de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), el cáncer se posiciona como el segundo motivo de fallecimiento en el país, superado solo por problemas del corazón. Ante este escenario, los expertos aseguran que modificar el estilo de vida tiene un impacto sorprendente: puede bajar las probabilidades de enfermar entre un 30% y un 40%.

La receta es clara y accesible para todos: realizar actividad física de forma constante, mantener una dieta equilibrada y alejarse definitivamente de sustancias nocivas como el cigarrillo y el alcohol.

El oncólogo Juan Celis resalta que estos hábitos son la "primera línea de defensa". No obstante, la buena alimentación debe ir de la mano con el diagnóstico temprano. Debido a que esta enfermedad muchas veces no presenta dolor en sus inicios, acudir al médico cuando ya existe una molestia suele ser tarde.

La ciencia demuestra que, si se detecta a tiempo mediante exámenes como mamografías, citologías o colonoscopias —dependiendo de la edad y el sexo—, la posibilidad de recuperación total roza el 100%.

Incluso figuras públicas de renombre internacional han servido como ejemplo de esta disciplina. La actriz Jane Fonda es un referente de cómo el rigor en los chequeos médicos y una vida en movimiento permiten superar diagnósticos difíciles.

Finalmente, la SAV recuerda que la vacunación temprana contra el VPH y el apoyo de equipos médicos variados son piezas esenciales para ganar esta batalla antes de que comience.

