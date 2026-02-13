Primer eclipse del año: el anillo de fuego

Suscríbete a nuestros canales

Iniciamos una etapa clave con el primer eclipse del año. Se trata de un eclipse solar anular que tendrá lugar el próximo martes 17 de febrero al amanecer. Este fenómeno, conocido como el "anillo de fuego", alcanzará su punto máximo de oscuridad durante 2 minutos y 20 segundos; no obstante, debido a su ubicación geográfica en la Antártida, serán pocos los afortunados que podrán presenciarlo en directo, la mayoría de nosotros lo podemos disfrutar vía internet a través de diversos canales en distintas plataformas. Aun así, se podrá apreciar de forma parcial en el extremo sur de Argentina y Chile, así como en diversas naciones africanas como Botsuana, Madagascar, Mozambique, Tanzania y Zimbabue.

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol con tal precisión que proyecta su sombra sobre nuestro planeta, regalándonos uno de los espectáculos astronómicos más sublimes. Es tal su belleza que miles de personas suelen viajar por todo el mundo con el único fin de ser testigos de este evento.

¿Qué esperar?

Desde una perspectiva energética, este eclipse marca un tránsito poderoso: el Sol y la Luna fusionan sus fuerzas entre los últimos grados de Acuario y el inicio de Piscis. Este movimiento simboliza un renacimiento espiritual y una invitación a elevar nuestra conexión con lo sagrado. Los efectos de este despertar interno se manifestarán durante los próximos seis meses, ofreciéndonos una oportunidad de oro para soltar el pasado, sanar a través del perdón y renovar nuestras emociones.

Cada uno de los signos astrológicos recibirán la opción de generar un nuevo amanecer en sus vidas y dependerá de su nivel evolutivo para lograr un impulso importante. No dejes pasar este acontecimiento, la próxima configuración astrológica similar se repetirá dentro de 18 años.

Star Walk

Los signos del zodíaco

ARIES

Comenzarán un nuevo lapso de tiempo complicado donde serán observados para rendir cuentas de sus actos y recibirán lo que le corresponda según lo analizado por el Universo. Sentirán que están en una especie de juicio donde la presión energética estará ejerciendo una imposición muy fuerte que tratará de quebrar su voluntad.

TAURO

Sentirán que todo ya se terminó y estarán obligados a caminar por nuevos senderos para renovar sus vidas con una visión diferente que permita avances en situaciones que antes estaban totalmente estancadas. Al inicio no entenderán nada de los eventos que están a punto de experimentar, pero al final agradecerán lo vivido.

GÉMINIS

Estaban esperando este glorioso momento para avanzar a gran velocidad y ejecutar lo previamente planificado. Sentirán que son escuchados por el Universo y disfrutarán al caminar sin obstáculo directo a sus metas. Al finalizar este ciclo maravilloso, deberán agradecer para que se pueda repetir en el futuro.

CÁNCER

El propósito de la vida recobra un sentido práctico importante para volver a orientar todo y comenzar una verdadera reconstrucción. Ahora se tienen las herramientas necesarias para avanzar de manera eficiente y recuperar el tiempo perdido. Se estima que pudieran comenzar con asegurar una vivienda para establecer una buena base.

LEO

Se liberarán de grandes responsabilidades y volverán a sentir paz en sus corazones para avanzar de manera más agradable y sin ataduras. Será de mucho beneficio comprender que se terminó una etapa y deben iniciar un ciclo lleno de felicidad. Se recomienda deponer las acciones de control para disfrutar de la buena vida.

VIRGO

Estarán pendientes de organizar todo después de observar el descontrol a su alrededor. Serán llamados a trabajar para levantar lo que está en total ruinas. Será un trabajo titánico, pero, aun así, muy gratificante para ver los beneficios en el futuro donde se recompensan todos los sacrificios realizados.

LIBRA

Les tocará caminar solos sin el apoyo del Universo. Veremos en qué nivel espiritual están y todos estarán atentos para saber cómo podrán salir de situaciones complicadas que están a punto de experimentar. Mantenga la atención en temas de salud, porque allí estará la mayor cantidad de situaciones adversas.

ESCORPIO

Se llenarán de coraje y de buenas energías para afrontar los nuevos retos que ya se observan en el horizonte. Saben lo que deben hacer y solo queda entrar en acción para salir en el futuro con la gloria al vencer todos los compromisos adquiridos. El Universo sabe que pueden con eso y mucho más.

SAGITARIO

Las situaciones son abrumadoras. Existen varias complicaciones que requieren de gran atención y no pueden ser apartadas para resolverse más adelante. Todo requiere una solución inmediata. Están obligados a realizar acciones contundentes y drásticas para cambiar la realidad de los acontecimientos.

CAPRICORNIO

Llegó el momento esperado para avanzar y alcanzar la cima. Se ha trabajado por mucho tiempo y es ahora donde se recompensa todos los sacrificios para llegar a lo más alto. Se merecen ejercer el poder máximo como lideres preparados que deberán indicar el camino con inteligencia y sabiduría.

ACUARIO

Se reafirma el llamado a convertirse en la vanguardia de la humanidad. Se terminó el tiempo de preparación para entrar en la fase de acción que es requerida por todos. Retroceder sería un infinito error, ahora solo queda avanzar y perder el miedo al futuro que se construye un día a la vez en el presente.

PISCIS

Apreciarán una presión muy fuerte para enfrentar los nuevos procesos que obligan a realizar un poderoso avance en sus vidas de manera muy personal. Ajustar sus operaciones, será fundamental para obtener mejores resultados. Realizarán la transición entre lo que siente que deben hacer y lo que comenzarán a ejecutar con acciones concretas.

Por Arturo Acosta

Coordenadas Instagram @arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076

Fotos Archivo

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube