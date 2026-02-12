Feriado

Alcaldía decreta 12 y 13 de febrero como días no laborables: para mayor disfrute del Carnaval

El asueto comenzaba este lunes

Por Maria Isabel Rangel
Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 09:55 am
Mediante el Decreto Nº DA-02-2026, el alcalde del Municipio Libertador del estado Mérida, Nelson Leandro Álvarez León, declaró días no laborables en toda la jurisdicción del municipio.

La medida es para "el disfrute de los carnavales de 2026" en todo el municipio.

¿Cuáles son los días no laborables?

Los días que han sido declarados como feriados no laborables son:

  • Jueves 12 de febrero a partir de las 12:01 am.
  • Viernes 13 de febrero.
  • Lunes 16 de febrero.
  • Martes 17 de febrero hasta las 11:59 pm.

Jueves 12 de Febrero - 2026
